Vozil je pesniški vlak

Javni sklad za kulturne dejavnosti – OI Ljubljana in OI Ribnica – je priredil nepozabno celodnevno pesniško dogodivščino, ki je potekala pod geslom Pazi na korak, prihaja pesniški vlak!

Pesnice in pesniki so se popeljali z vlakom od Ljubljane do Kočevja in nazaj, med vožnjo pa v sozvočju s pokrajino in po napotkih mentorice mag. Ane Porenta besede spletali v kratke verzne oblike – haikuje in druge kratkice. Kraj simbolnega srečanja in predigre v pesniško ustvarjanje je bil Železniški muzej Slovenskih železnic v Ljubljani, v Kočevju pa je udeležence pozdravila domača otroška gledališka skupina KUD Jazbec in partnerji. Na vlaku nastale pesmi so si ob prijetnem druženju in pogostitvi prebirali v tamkajšnjem baru Peron. Na poti nazaj jih je na peronu pričakalo kantavtorsko presenečenje, ki sliši na ime Žiga Bižal.

Kratkica z vlaka Podajajo si nas veje, potiskajo nas v gozd, čez travnike ... S tresočimi telesi plujemo nad koreninami. Ana Porenta,

pesnica in mentorica

Celodnevnega popotovanja so se udeležili različno stari pesniki z različnim pesniškim predznanjem: od dolgoletnih pesniških ustvarjalcev do slikarjev in biologov (vseh skupaj je bilo 21), marsikdo pa je pesnik postal na vlaku. Kajti: poezija je na vsakem koraku – včasih se nebo začne na vlaku. Udeležba na delavnici in vožnja z vlakom sta bili za udeležence brezplačni, a sta se še kako izplačali!