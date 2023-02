Voščite za Valentina: voščila že lahko pošiljate po elektronski pošti, v ponedeljek tudi po telefonu

Bliža se dan zaljubljencev, ko vse prekipeva od ljubezni, ko se vaze napolnijo z različnim cvetjem, ko nas v službi razveseli majhna pozornost sodelavk ali sodelavcev. Bliža se valentinovo, praznik, ki je skozi zgodovino spreminjal svoj pomen. V 3. stoletju naj bi živel Valentin, ki je bil zaprt zaradi krščanske vere. Zaljubil se je v slepo hčer svojega paznika, ji pisal pesmi – od tod navada pošiljanja verzov in pisem – in ji s svojimi prošnjami vrnil vid.

Rimljani so v tem času praznovali luperkalije, praznik, posvečen plodnosti in rodovitnosti, ko so priredili neke vrste ljubezensko loterijo. V skrinjici so zbirali imena deklet, potem pa so fantje žrebali med njimi. Fant in dekle, ki sta se tako našla, sta naslednje leto veljala za par.

Če jo zavrnete, ji morate kupiti svilene nogavice

Tudi stara zgodba iz Indije pripoveduje, da so tam 7., 14. in 21. februarja z neba padle tri kaplje, ki so naznanile vrnitev pomladi. Ena je prešla zrak, druga je padla v vodo in tretja na zemljo. V indijskem koledarju je 14. februar posvečen bogu zakona, kar je dokaj blizu pojmovanju o valentinovem. V ZDA naj bi bilo valentinovo edini dan, ko je ženski dovoljeno moškega zaprositi za roko. Če jo zavrne, ji mora kupiti svilene nogavice. Poleg zaljubljencev si valentinovo onkraj luže voščijo tudi prijatelji, v Sloveniji pa je nekoliko drugače.

Sv. Valentina pri nas poznamo že dolgo, vendar ne v povezavi z dnevom zaljubljencev. Sveti Valentin goduje 14. februarja. Takrat po starem kmečkem koledarju prinese ključe do korenin, zato so mu pravili prvi spomladin. Valentin ureže prvo trto, ponekod se prične v tem času delo na vrtovih. Predvsem pa je marsikomu znano, da je ta dan poleg gregorjevega (12. marec) in vincencijevega (22. januar) znan po tem, da se ptički ženijo.

Voščila že lahko pošiljate po elektronski pošti, v ponedeljek jih sprejemamo tudi po telefonu.

Danes valentinovo praznujemo tako rekoč vsi, saj ljubezni že davno ne pojmujemo le kot nekaj, kar se zgodi med dvema osebama. Zato valentinova voščila namenjamo prijateljem, ljudem, ki jih imamo radi, tudi živalim. Vabimo vas, da pokukate v svoje srce, potem pa le pogumno in vse, kar občutite, zlijte na papir ter nam vaša čustvena voščila tudi zaupajte.

Želje boste namreč lahko svoji izbranki ali izbrancu tudi letos zaželeli v vašem in našem časopisu. Naj postanejo Slovenske novice vaš ključ do srca! Vaša elektronska sporočila bomo sprejemali od danes do ponedeljka, 13. februarja, do 14. ure, na naslov valentinovo@slovenskenovice.si, v ponedeljek pa lahko voščila med 9. in 14. uro posredujete na telefonski številki 01 47 37 180 ali 01 47 37 700. V časopisu jih bomo objavili v torek, na valentinovo.