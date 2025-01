Vonta v totalno vojno s Hojsom. Najprej zaradi nje ni mogel k Trumpu, zdaj pa še to ...

Preiskovalna komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je zaslišala nekdanjega ministra za notranje zadeve Aleša Hojsa.

Kot smo poročali pred dnevi, je Hojs javno dejal, da zaradi zaslišanja ni mogel v ZDA na inavguracijo Donalda Trumpa. Ker se izpoved Hojsa ni skladala s podatki iz dokumentacije, s katerimi razpolaga komisija, bo predsednica Tamara Vonta komisiji predlagala, da zoper Hojsa zaradi krive izpovedbe vloži kazensko ovadbo. Komisija je želela, da Hojs pojasni ugotovitve interne analize preiskovalne komisije, ki kaže, da je že kot minister prejel večje zneske od družbe Nova obzorja, ki je v solasti stranke SDS.

Vonta bi Hojsa ovadila

»Priča je odločno zanikala poslovno sodelovanje z omenjeno družbo. Izpoved priče pod zaprisego ni skladna s podatki, ki izhajajo iz naše dokumentacije, zato bom komisiji predlagala, da zoper Aleša Hojsa vloži kazensko ovadbo zaradi krive izpovedbe - po 284. členu kazenskega zakonika,« je predsednica komisije Vonta sporočila po seji.

Kratko zaslišanje

Današnje zaslišanje Hojsa je bilo kratko. Vonto je uvodoma zanimalo, kakšne so bile zadolžitve Hojsa na funkciji direktorja Nove hiše in Nova24TV, pa tudi, ali je kdaj poslovno sodeloval z Novimi obzorji. »To sprašujem zato, ker je nenavadno, da so vam iz Novih obzorij nakazali nekaj tisoč evrov v aprilu 2020, ko ste bili že minister,« je izpostavila Vonta.

Hojs je njene navedbe zanikal. Poudaril je, da z Novimi obzorji ni poslovno sodeloval, prav tako od družbe ni prejemal nakazil. Je pa prejemal plačila od Nove24TV, »v skladu s tistim, kar sem tam počel«, je poudaril.

Pojasnil je, da je svoj s. p. zaprl z dnem, ko je bil imenovan za ministra, s tem pa so ugasnile tudi njegove obveznosti, ki so vezane na nezdružljivost funkcij.

»Če so bili kakšni računi izdani prej, preden sem postal minister, izplačilo pa je padlo v obdobje, ko sem že bil minister, pa to niso nakazila za čas mojega ministrovanja, ampak so nakazila, ki so posledica opravljenega dela pred mojim ministrovanjem,« je poudaril Hojs. Vonto je večkrat pozval, naj sejo preiskovalne komisije zapre za javnost in mu pokaže nakazila, o katerih sprašuje.

»Vsa izplačila so bila izvedena 9. aprila 2020, s. p. ste zaprli 6. aprila 2020,« je vztrajala Vonta. Hojsa je vprašala, ali so bila nakazila morda kakorkoli povezana z maskami in takratnimi državnimi posli, kar pa je Hojs zanikal. »Kot minister za notranje zadeve nisem imel nobenih pristojnosti za nakupe ali za dobave mask,« je odgovoril Hojs. Predsednica komisije je sejo zaključila.