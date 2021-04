Vonj pomladi samo prek spleta

Zgodnji tulipani

1000 kaktusov Dušana Hrovatina je razstavljenih.

Že med velikonočnim zaprtjem parka, točneje 10. aprila, se bo s cvetenjem prvih tulipanov (nekaj jih je videti že zdaj) začela velika spomladanska razstava dveh milijonov posajenih tulipanov. Trajala bo do 2. maja, v vodstvu parka pa upajo, da si jo bodo smeli ljudje po 11. aprilu ogledati v čim večjem številu in da se jim ta ne bo znova sfižila kot tista ob lanskem spomladanskem zaprtju parka zaradi epidemije covida-19.

Arboretum v Volčjem Potoku, ki je ob začetku pomladi na svojih 85 hektarov površine s spomladanskimi cvetlicami in sezonskimi razstavami privabil že več tisoč obiskovalcev, je znova zaprt. Vodstvu parka namreč kljub možni izvedbi učinkovitih protivirusnih zaščitnih ukrepov ni uspelo prepričati države, da bi med 1. in 11. aprilom ostal odprt kot ena od izjem. Zato bodo mnogi ostali prikrajšani za ogled pravkar cvetočih narcis pa japonskih češenj in zgodnjega spomladanskega cvetja.Namesto v živo si bodo lahko redni ali občasni obiskovalci arboretuma spomladansko cvetje nekaj časa ogledovali le na spletnih straneh Arboretuma oziroma na njihovem facebooku. Obljubljajo jim, da jim bodo poskušali redno pričarati del dogajanja v parku s kratkimi filmčki in fotografijami. Kdor bi si rad uredil svoj spomladanski cvetlični vrt, pa še vedno lahko pride v Cvetličarno Arboretum in oba vrtna centra, saj je ta dejavnost še vedno dovoljena.Ko je vodstvo parka ugotovilo, da v začetku aprila ne bo smelo sprejemati obiskovalcev, je sklenilo, da bo v zadnjih lepih marčevskih dnevih predčasno podaljšalo obratovalni čas, ki bi ga v normalnih razmerah z zgodnjega spomladanskega na spomladansko-poletnega (od 8. do 20. ure) spremenili šele 1. aprila. Ko smo tudi mi lovili zadnje ure pred prvoaprilskim zaprtjem parka, da bi vam lahko vsaj s fotografijami predstavili, za kaj boste vsaj delno prikrajšani v prvi polovici aprila, smo naleteli na številne družine z majhnimi otroki, ki so v popoldanskem času množično prihajale na obisk.Za lokalne prebivalce iz kamniške in domžalske občine je namreč park dobrodošla sprememba, saj se želijo izogniti že več mesecev trajajoči gneči na sprehajalnih poteh vzdolž rekreacijske osi ob Kamniški Bistrici. Zato je slišati tudi veliko negodovanja, da se bodo zdaj morali spet omejiti na sprehode ob tej reki. In kmalu smo lahko ugotovili, zakaj. V Volčjem Potoku se namreč lahko trenutno sprehajajo med prvimi cvetočimi narcisami (približno 20.000 jih je posajenih vsepovsod, enako kot tulipane pa jih vsako leto posadijo tudi na doslej še ne zasajenih predelih), marsikdo pa si privošči igro ali branje na zgledno pokošenih travnikih. Večina družin z majhnimi otroki sicer največ časa preživlja na deloma prenovljenem otroškem igrišču, starejše pa je opaziti tudi v gozdu, kjer lahko občudujejo polje kronic ob manjšem jezeru.V steklenjaku ob stari upravni stavbi so stalno razstavo orhidej že 22. marca dopolnili z razstavo cvetočih ananasovk, katerih domovini sta zlasti Srednja in Južna Amerika, pa z guzmanijami, vrisejami, ehmejami, tilandsijami in liliputanskimi ananasi. Posebnost ananasovk, ki so rastline pragozda in živijo na vejah dreves, je, da en listni lijak požene eno socvetno steblo, ki je zaradi barvastih listkov v okras še nekaj mesecev po tem, ko pravi cvetovi že davno odcvetijo.Matična rastlina ob strani požene »mladiče«, ko se ti okrepijo, pa »mati« propade. Spomladi, ko so mladiči že krepki, pa nastopi čas za presajanje in razmnožitev. Ker bo razstava odprta do 31. oktobra, obiskovalci njihovega cvetenja najbrž ne bodo zamudili. Do takrat bo na pristavi odprta tudi razstava kaktusov iz zbirke, ki se je začela 24. marca. V njej je kar 1000 primerkov, pri čemer je najstarejši star že več kot 50 let. Poteka tudi razstava pisanih velikonočnih pirhov iz blaga in cvetja v pokritem šotoru pri pristavi. Začela se je 27. marca, trajala pa bo do 18. aprila.