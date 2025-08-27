Vonj po zažganih gumah: v Cerkljah ob Krki motoristi iz kar 13 držav (FOTO)

Posavje so pred tednom dni znova preplavili jekleni konjički, saj je Moto klub Škorpijon iz Cerkelj ob Krki, ki je eden od najstarejših klubov v Sloveniji, pripravil že 33. motoristično srečanje, to velja za največjo tovrstno prireditev v naši deželi. Srečanja so se udeležili številni motoristi iz več kot 200 moto klubov iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Avstrije, Bolgarije, Francije, Nemčije, Italije, Češke in Slovaške. To je znova dokazalo, da moto srečanje MK Škorpijon presega državne meje ter združuje ljubitelje motorjev v pravo mednarodno družino. Vikend so združili z zabavo in druženjem, saj so v klubu, ki šteje 25 članov in ga vodi Peter Preskar, pripravili res pester program, od moto iger do glasbe v živo, motoristi so lahko kampirali ob Krki, lepo soboto pa so izkoristili za panoramsko vožnjo skozi Brežice in okoliške kraje, kar je bil zagotovo eden od vrhuncev srečanja.

Kaskaderski šov na motorju Dejana Špoljarja in njegove ekipe

Na poligonu.

Ob takšnih prizorih je marsikomu zastal dih.

Zabava in druženje sta povezala motoriste.

Moto klub Škorpijon je aktiven skozi celo leto in prepoznaven tudi prek naših meja, predvsem na Hrvaškem, v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Italiji, Avstriji, Švici, Franciji in na Slovaškem, z leti pa je pridobil tudi velik ugled. »Z motorističnimi prijatelji se srečujemo na cesti in na srečanjih, se pa vsi radi vračajo na naše prizorišče v Velike Malence, da se tu družijo, zabavajo in krepijo prijateljstva. Klub je že vseskozi včlanjen v Zvezo moto klubov Slovenije, kjer ima pomembno vlogo in je tudi med najaktivnejšimi člani zveze,« je poudarila članica kluba Urška Švigelj in dodala, da je rdeča nit delovanja kluba udeleževanje podobnih motorističnih prireditev doma in v tujini. Poleg vožnje z motorji si člani že vrsto let prizadevajo za izboljšanje motorističnega vzdušja in preventivo v smislu kulture obnašanja do preostalih udeležencev v prometu in v tem duhu vzgajajo tudi mlajše člane. Že vrsto let aktivno sodelujejo tudi pri vsakoletni izvedbi šole varne vožnje.

Organizatorji že zrejo proti naslednjemu letu, ko bo srečanje znova zaživelo – še močneje in še bolj nepozabno.

Dogodek presegel pričakovanja

Že v petek so obiskovalci lahko uživali v bogatem glasbenem programu. Na odru so nastopili hišni bend Sting Ray, energični rockabilly Eightbomb, legendarna zasedba Zverina Band s poslovilnim koncertom ter kot vrhunec večera še madžarski Kiss Forever Band, ki so s prepoznavnimi poslikanimi obrazi in kostumi ustvarili pravi rock spektakel. Sobota je obiskovalcem ponudila pester dnevni program, namenjen tako motoristom kot drugim obiskovalcem. Najmlajši so se zabavali na napihljivih igralih, medtem ko so lahko starši »opazovali težke mašine«.

Vsi se radi vračajo na naše prizorišče v Velike Malence, da se tu družijo, zabavajo in krepijo prijateljstva.

Motoristi so se v popoldanskih urah odpravili na tradicionalno panoramsko vožnjo po Brežicah, kjer jih je na Poligonu pričakal atraktiven Stunt show Dejana Špoljarja. Nastop je navdušil z vrhunskimi spretnostmi, tehnično dovršenostjo in vonjem po zažganih gumah. Dogajanje se je nato selilo nazaj na prizorišče srečanja in se nadaljevalo s tekmovanjem za najglasnejši motor, na katerem je zmagal Džinić, član moto kluba MK Zmajevi Bužim. Večerni program so zaznamovali nastopi skupin, ki so s svojo energijo poskrbele za izjemno atmosfero. Domači ustvarjalci Pop kovina, skupina iz Hrvaške The Pulse Original ter glasbeni gost večera, ki je svoj nastop začel s slavno pesmijo Motori – legendarni Alen Islamović s skupino.

Udeležba je bila spet množična.

Večeri so bili glasbeno obarvani.

Motorji – takšni in drugačni

Pravijo, da se drugo leto znova snidejo, na motorjih in ob glasbi. Fotografije: Edi Gašperin

Druženje pozno v noč

Zadovoljstvo med udeleženci

Kot so sporočili iz kluba, je dogodek presegel pričakovanja tudi po številu udeležencev, hkrati pa že zrejo proti naslednjemu letu, ko bo srečanje, kot obljubljajo, znova zaživelo – še močneje in še bolj nepozabno.