Volkovi pred hišo Cirila raztrgali Bobija (FOTO)

»Suha krajina, to je eno samo matranje. Kamen pri kamnu, zemlje malo,« potarna 74-letni Ciril Škufca iz vasi Ratje v občini Žužemberk. Naš gostitelj, kava in piškoti so bili, kot se šika, a sam je na domačiji, ki leži tudi precej na samem. Do nedavnega je imel vsaj Bobija, triletnega psa mešanca, ki ga je dobil v Grosupljem. V slogi, miru in medsebojnem spoštovanju sta živela. »Tu so taki kraji, da psa moraš imeti. Pes je kot alarm. On te opozori, če kdo pride k hiši,« pojasni Ciril, ki pa svojega Bobija nima več. Bilo je pred dnevi. Pokojni Bobi FOTO: Dolenjskanews ...