Volk napadel pri veslaškem centru (FOTO)

Dvoje jagnjet so se včeraj razveselili na kmetiji Petra Žemve na Bledu, prav tako včeraj so ostali brez sedmih ovac in jagenjčkov – na delu je bil volk! Napad se je zgodil čisto blizu veslaškega centra na Bledu, kjer je do druge ure zjutraj potekala zabava z glasno glasbo. »Tudi volk je imel zabavo, za mojo hišo,« nam je povedal Žemva, ki je zjutraj prvo raztrgano ovco našel le 30 metrov od hiše. Štiri so našli zadavljene, od ene le pljuča na pašniku ob hiši, dveh ni. Po pričanjih domačih in soseda je bil domači pes, eden od petih šarplanincev, ki je ostal v dolini, drugi so na Stari Pokljuki pri preostalih ovcah, že dva dni vznemirjen.

Kaj naj naredijo s to pašno sezono, se sprašujejo.

Pasemo očitno na lastno odgovornost in na lastne stroške do popolnega iztrebljenja črede.

Pašnik je na robu vasi, dobro ograjen, ograja je visoka 130 cm, pove Žemva, ki se je proti večeru odpravil na Staro Pokljuko pogledat, kako je z ostalimi ovcami: poklicali so ga namreč, da so vso noč tulili volkovi, živali pa da so povsem prestrašene. Medtem ko govoriva, se sliši pasji lajež, psi so razburjeni, »samo še volk naj zdaj zatuli,« reče Žemva in še, da je dva dni, preden so šle ovce na pašo, našel povsem pojedeno košuto, »niti muh ni bilo gor«.

Napad se je zgodil blizu blejskega veslaškega centra, kjer je do druge ure zjutraj potekala zabava z glasno glasbo. FOTOGRAFIJE: Ci71

Čakanje na odškodnino

Ne psi ne ograje ne zadoščajo več za obrambo pred volkom, pravijo pri blejski civilni iniciativi 71: »Prepričani smo, da so se zveri naučile ravnanja z ograjo, ta je zanje kakor za nas polica v samopostrežni trgovini, se pravi prostor, kjer je na voljo dobra in lahko dostopna hrana. Po napadu je kolega Žemva poklical ZGS in pooblaščenec se je odzval v nekaj urah in korektno popisal dogodek. Od tu naprej pa sledi leto dni sprenevedanja in čakanja na bagatelno odškodnino za zgolj nekaj najdenih kadavrov – pljuča ene od ovc že niso več zadosten dokaz?!« Civilna iniciativa je pred enim mesecem na pristojno ministrstvo (MKGP) in svetovalno službo (KGZS) naslovila vprašanje, kaj naj naredijo s to pašno sezono. Odgovora, pravijo, še niso dobili. »Pasemo očitno na lastno odgovornost in na lastne stroške do popolnega iztrebljenja črede.«

