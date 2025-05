Volišča so odprta

Po državi so se ob 7. uri odprla vrata več kot 3000 volišč za referendumsko glasovanje. Na njem volivci odločajo o uveljavitvi zakona o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti. Volišča bodo odprta do 19. ure, do tedaj tudi še velja volilni molk. Prve izide današnjega glasovanja je pričakovati po 19.30.

Volivci morajo s seboj na volišče prinesti osebni dokument, pred glasovanjem se morajo podpisati v volilni imenik, nato pa prejmejo glasovnico.

Na referendumu se izrekajo za ali proti uveljavitvi zakona, ki ureja pravico do dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti ter določa pogoje za njegovo priznanje.

Volišča bodo odprta do 19. ure. Do tedaj je še vedno treba spoštovati volilni molk. V tem času je prepovedana vsakršna dejavnost, ki bi volivce napeljevala h glasovanju za ali proti zakonu. Prijave kršitev volilnega molka na telefonski številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Prve informacije okrog poldneva

Prve podatke o volilni udeležbi bo Državna volilna komisija (DVK) sporočila predvidoma po 12. uri, in sicer za udeležbo do 11. ure, podatki o udeležbi do 16. ure pa bodo predvidoma znani po 17. uri. Po zaprtju volišč pa bodo podatke o volilni udeležbi sporočali in posodabljali hkrati s podatki o izidu glasovanja, z začetkom predvidoma po 19.30.

Na referendumih je bilo mogoče glas oddati tudi že predčasno, in sicer od torka do četrtka. To možnost je v teh treh dneh izkoristilo 23.102 volivcev oz. 1,36 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Po zaprtju volišč bodo že nocoj znani prvi delni neuradni izidi z volišč po Sloveniji. Dan po referendumski nedelji bodo ugotavljali izid glasovanja po pošti iz Slovenije, teden dni pozneje pa še izid glasovanja iz tujine.

Skladno z rokovnikom volilnih opravil bo DVK postopek ugotavljanja končnega izida glasovanja zaključila med 22. in 30. majem, ob tem bo sprejela akt o izidu glasovanja in referenduma ter ga objavila v uradnem listu.

Zakon bo na referendumu zavrnjen, če bo proti njemu glasovala večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in če bo obenem proti glasovala najmanj petina vseh volivcev. Glede na zadnje podatke o številu volivcev, teh je 1.692.455, mora tokrat proti uveljaviti zakona glasovati 338.491 volivcev.

Ta številka sicer še ni dokončna, po referendumski nedelji bo namreč ministrstvo za notranje zadeve še pripravilo podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnega imenika do zaključka glasovanja in tistih, ki so v tem času volilno pravico še pridobili.