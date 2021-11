Vojska dobiva novo letalo, minister Tonin z Italijani podpisal pogodbo (VIDEO)

Minister za obrambo Matej Tonin je v Rimu z italijanskim kolegom Lorenzom Guerinijem podpisal dogovor o sodelovanju med ministrstvoma za obrambo Slovenije in Italije na področju letalstva. Temelj tega sporazuma je nakup taktičnega transportnega letala C-27J Spartan.

72 milijonov evrov vreden posel

Vrednost podpisanega izvedbenega dogovora znaša približno 72 milijonov evrov z vključenim DDV, pri čemer je osnovna cena letala 48 milijonov evrov, cena dodatnih modulov pa znaša 11 milijonov evrov. Gre za tovorni modul, module za prevoz oseb, za prevoz okuženih oseb, za prevoz lažje in težje poškodovanih s spremljanjem življenjskih funkcij ter modul za gašenje požarov. V skupno ceno so vključeni tudi logistična podpora, rezervni deli, usposabljanje posadk, uporaba simulatorjev, tehnična dokumentacija in končno certificiranje, pojasnjujejo na Morsu.

»Letalo Spartan C-27J ne bo služilo le potrebam Slovenske vojske, ampak celotni Sloveniji, državljankam in državljanom, za različne namene od medicinskih namenov do naravnih nesreč. Z letalom zagotavljamo svojo suverenost in neodvisnost, obenem pa ga bomo lahko delili tudi z drugimi državami,« je po podpisu povedal minister Tonin. Pri tem je poudaril, da to odpira pot tudi ostalim investicijam po sistemu vlada-vladi, kar zagotavlja tudi večjo transparentnost nakupov.

Njegov največji dolet je 5852 kilometrov. Z njim bodo lahko prepeljali do 60 pripadnikov Slovenske vojske ali tovor s težo do 11,3 tone. Največja hitrost, ki jo lahko doseže, pa je 602 kilometra na uro.

Slovenija bo z nakupom letala po njihovih navedbah postala neodvisna pri zagotavljanju zračnega transporta za lastne potrebe. Lanskoletni izbruh pandemije covida-19 je namreč pokazal, da smo bili pri evakuaciji svojih državljanov iz tujine in pri zagotavljanju zalog zaščitne opreme odvisni večinoma od drugih prevoznikov.