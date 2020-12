Vojni zločinec ustrelil poveljnika teritorialcev

Pravnik Teršek: Kazni, napisane po 5. 11., so nične

Pravnika Andraž Teršek in Rajko Pirnat menita, da gre pri neobjavi sklepov o podaljševanju zaprtja vzgojnih in izobraževalnih ustanov za hudo napako vlade. Teršek med drugim trdi, da so kazni, izrečene na temelju teh odlokov, od 5. novembra pravno nične. Preberite