Vojna med Šarcem in Janšo, krivi pa popravci in komunizem

Kandidat za novega ustavnega sodnika v torek v DZ ni dobil dovolj poslanskih glasov za izvolitev . To je prvak LMŠoznačil kot še eno »pomembno zmago«, kar pa je očitno zmotilo premierja. »Ko srednješolec s 6 popravci, na katere je ponosen, zavrnitev kandidata za US, ki je univerzitetni profesor ter slovenska in svetovna pravna avtoriteta, razglasi za zmago - smo v miselnosti tam, kjer je bila Kitajska med “kulturno revolucijo”,« je zapisal (nelektorirano) na twitterju.Janšev zapis je poobjavil Šarec, ki premierju odgovarja (nelektorirano): »Dragi moj zlati PV, objavljam tole fotografijo, ker ste mnoge blokirali (za razliko od mene, kjer je bilo obratno) in vam sporočam, da sem univ.dipl.igralec. VII.stopnja izobrazbe je to, za razliko od vas ni pridobljena v komunizmu. Vi imate 3.popravca in spet vam ne gre.«