Vojko z usti slika izjemne umetnine

V podjetju Silco iz Šentruperta v Spodnji Savinjski dolini, ki uspešno goji kulturo vključevanja in povezovanja, so v svojo družbo povabili Vojka Gašperuta - Gašperja, enega najuspešnejših in najprepoznavnejših slikarjev, ki ustvarjajo z usti.

Ob odprtju je udeležence nagovorila Tea Kozar, vodja kadrovske službe podjetja. »Danes smo tukaj zaradi poklona enemu največjih slovenskih slikarjev Vojku Gašperutu - Gašperju kot tudi zaradi naše organizacijske kulture, ki spodbuja vključevanje in povezovanje zaposlenih, širšega socialnega okolja in vas, naših tesnih partnerjev. Hvala, ker ste si vzeli čas, da se skupaj potopimo v kulturo. Da skupaj ogrejemo srca z lepoto trenutka Primorske, Krasa, ki jih na platno prenaša naš današnji izjemni slikarski mojster, ki riše, piše in slika z usti,« je med drugim povedala Kozarjeva.

O avtorju in njegovem delu in življenju je spregovorila kritičarka Anamarija Štibilj Šajn, ki je velika poznavalka njegove ustvarjalnosti. »Vojko Gašperut – Gašper je eden najuspešnejših in najprepoznavnejših slikarjev in polnopravni član Mednarodnega združenja slikarjev (VDMFK), ki slikajo z usti ali nogami. S specifičnim ustvarjalnim procesom snuje motivno raznoliki opus, v katerem imajo posebno mesto krajine, tihožitja in druge figuralne kompozicije. Je odličen kolorist, ki ohranja naravno barvitost pejsažev in vedut ter tenkočutno sledi nenehno spreminjajočim se atmosferskim stanjem. Z njimi povzema slikovitost hipnega dogajanja, izraža oseben odnos do zunanjega sveta ter razkriva notranje razpoloženje. Njegove barve so tople, žareče in mehke, žlahtno niansirane in tonsko razprte. Zrcalijo slikarjevo afiniteto do mediteranske tradicije, do posebnih barvnih in svetlobnih razpoloženj, ki vladajo v tem mileju,« je povedala Štibilj Šajnova.

O avtorju in njegovih delih je spregovorila izvrstna poznavalka Anamarija Štibilj Šajn. FOTOGRAFIJE: Darko Naraglav

Številna priznanja

Vojko Gašperut se je rodil leta 1949 v vasi Sedlo v Breginjskem kotu. Leta 1967 si je pri skoku v vodo poškodoval vratno hrbtenico in ostal na invalidskem vozičku. Z izjemno plodovitim slikarskim delom je v slovenskem prostoru prisoten že od sodelovanja na skupinski razstavi leta 1974 v Divači. Leta 2004 je postal polnopravni član VDMF s sedežem v Lihtenštajnu. Do zdaj je imel že več kot 120 samostojnih in 350 skupinskih razstav v Sloveniji in tujini, in sicer v Parizu, Strasbourgu, Dunaju, Madridu, Pragi, Budimpešti, Lizboni, Atenah ter tudi v ZDA in Aziji. Prejel je številna priznanja, največkrat ob koncu slikarskih srečanj in več nagrad na ex temporih, ki se jih pogosto udeležuje. Slikarsko se je izobraževal na tečajih in v Mestni šoli slikanja in risanja v Ljubljani.

Pri skoku v vodo si je poškodoval vratno hrbtenico in ostal na invalidskem vozičku.

Tea Kozar se je poklonila enemu največjih slovenskih slikarjev.

Kot pravi likovna kritičarka, Gašperut spada med slikarje krajinarje, med ustvarjalce, ki jih lahko uokvirimo v tradicionalno primorsko likovno produkcijo. A med vsemi temi avtorji ohranja identiteto, saj v realno obstoječi motivni svet vtke občutje domačnosti in intimizem pomenljive sporočilnosti. Avtor je tudi na samem odprtju pokazal, kako ustvarja dela z usti, še posebno pa z nagovorom, kjer je tudi izrekel posebno pohvalo podjetju, direktorju ​Sašu Kronovšku in drugim, ki skrbijo za bogatenje kulture med zaposlenimi in poslovnimi partnerji.

Ob zaključku uradnega dela dogodka je prostor prežela še Prešernova pesnitev Povodni mož v izvedbi moderatorke dogodka Tee Kozar. Razstavo si je mogoče ogledati do 10. marca.