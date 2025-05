Vojko Bernard opozarja: »Smrtonosni napadi medveda so izjemno redki«

Število rjavih medvedov v Sloveniji je veliko, zato si močnejši medvedi izborijo svoj prostor tako, da mlajše in šibkejše potiskajo na rob človeških naselij, kjer se potem dogajajo neljuba srečanja s človekom.

Poškodovana gospa pri Škofljici je imela veliko smolo, po prvih informacijah naj bi med sprehodom s psom naletela na medvedko z mladičem, ki je napadla zato, da bi zaščitila mladiča.

Pričakovati je, da se bodo takšni konflikti stopnjevali, v kolikor ne bomo zmanjšali števila medvedov. Tu trčimo ob interese aktivistov, ki s svojimi pritiski in tožbami pred sodiščem jemljejo odločevalce, to je Ministrstvo za naravne vire in prostor za talce javnega mnenja in v svoji, verjamemo da dobrohotni želji, da bi medveda zaščitili, povzročajo to, da je medvedov v Sloveniji preveč in da imamo takšne konflikte, za katere na žalost nihče ne odgovarja. Z medvedom žal upravljamo na podlagi pritiskov javnega mnenja in ne na podlagi strokovne presoje.

Ljudi, ki so doma na tem območju, prosimo, naj upoštevajo navodila policistov, naj naslednjih nekaj dni ne hodijo v gozd, in naj ne sprehajajo psov po gozdu. Na terenu je več lovcev Lovske družine Škofljica, ki skrbijo za morebitno odvračanje medveda od točk, kjer bi lahko prišlo do stika s človekom.

Sicer pa apeliramo, da se pri sprehodu po gozdu držite označenih poti. Na svojo prisotnost opozorite z nekoliko glasnejšo hojo in govorjenjem, da se živali lahko umaknejo. Pes, ki ni na povodcu, bo ob srečanju z medvedom zbežal k gospodarju in medveda pripeljal neposredno k nam. Previdnost velja tudi za kolesarje, saj so hitri in tihi, s tem pa medveda ne opozorijo nase in ga lahko presenetijo. Ob srečanju z medvedom se poskušamo vesti umirjeno – umikajmo se počasi in ritensko, ne obrnimo mu hrbta.