Vojaška oprema: toliko novih oklepnikov bo kupila Slovenija

Ministrstvo za obrambo je z ameriško vlado podpisalo sporazum v vrednosti 33 milijonov evrov za nakup dodatnih 37 oklepnikov oshkosh, dobava katerih je predvidena v letih 2023 in 2024. Poleg teh bi lahko na podlagi novelirane taktične študije srednje bataljonske skupine Slovenske vojske in njenih potreb v naslednjih letih kupili še 62 vozil.



Sporazum je bil podpisan 14. septembra in vključuje nakup 37 oklepnikov, 36 oborožitvenih postaj M153, dokumentacijo, specialno orodje, naprave za vzdrževanje in rezervne dele, tehnično podporo ter drugo pripadajočo opremo, so zapisali na spletni strani obrambnega ministrstva.



Nakup oklepnih vozil 4x4 je sicer predviden v resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2025 in srednjeročnem obrambnem programu Slovenije 2018-2023. Finančna sredstva zagotavlja zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021-2026, ki ga je DZ sprejel lani, so spomnili na ministrstvu. Nakup vozil je vključen tudi v letni načrt izvajanja investicij v Slovenski vojski na podlagi omenjenega zakona, ki ga je vlada sprejela 24. junija.



V novelaciji investicijskega programa je za nabavo 99 oklepnikov predviden strošek 115 milijonov evrov oz. 137 milijonov evrov z DDV v primeru celotne realizacije. V tem znesku so zajeti nabava vozil, vključno z oborožitvenim sistemom in opremo C4I, ki bo strošek obrambnega ministrstva, stroški usposabljanj, dokumentacije, orodja in opreme za vzdrževanje, rezervni deli za dve leti, bojni kompleti streliva ter tehnična in projektna podpora ameriške vlade. Oklepniki z napako? O nakupu dodatnih oklepnih vozil je danes poročal spletni portal Necenzurirano, ki je že v četrtek objavil izsledke zapisnika o kontroli kakovosti 38 oklepnikov oshkosh, ki jih je ministrstvo kupilo pred tremi leti in so že prispela v Slovenijo. Pri kontroli teh oklepnikov so namreč odkrili številne pomanjkljivosti, od manjkajočih vijakov in matic, do poškodovanih žarometov in neustrezno delujočih zavornih sistemov.



Na ministrstvu so v četrtek nato med drugim pojasnili, da so vse ugotovljene napake oziroma pomanjkljivosti, ki so nastale povečini med transportom, večinoma že odpravljene, manjkajoče dele pa bo dobavila ameriška stran, vse v okviru garancije.

Medtem pa so v poslanski skupini Levice že zahtevali sklic nujne seje odbora za obrambo, ponovno pa so se oglasili tudi danes, in sicer z zahtevo za sklic skupne nujne sejo odbora za obrambo in komisije za nadzor javnih financ.



Ocenjujejo, da gre pri nakupih oklepnikov oshkosh za korupcijsko afero, kar da je dal slutiti že postopek nakupa, postopek plačila in rast cene. Med drugim predlagajo, da odbor in komisija s sklepom ugotovita, da je bil nakup oklepnikov izveden netransparentno, neracionalno in na škodo javnih financ ter ministrstvo pozoveta, da ZDA nemudoma vse dobavljene oklepnike, odstopi od sklenjenih pogodb in zahteva takojšnje vračilo plačila.

