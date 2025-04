Vojaška letala nad Slovenijo, pristojni opozarjajo: Pričakujte povečan hrup

Slovenska vojska bo danes na območju osrednjega vadišča v Postojni sodelovala pri urjenju kontrolorjev združenega ognja, ki je del aktivnosti Natove mednarodne vojaške vaje Neptun Strike 2025. Med 11.30 in 15.30 bo v sklopu vaje potekal prelet zavezniških vojaških letal, so v sporočilu za javnost navedli na obrambnem ministrstvu.

Na območju izvajanja aktivnosti zaradi preletov letal pričakujejo povečan hrup.

Urjenje zavezniških sil

Pri urjenju bo vojska sodelovala s 15. brigado vojaškega letalstva in zračne obrambe. V urjenje bo vključen tudi 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora, ki bo skrbel za usklajeno in varno izvajanje letalskih operacij, so pojasnili.

Namen mednarodne vojaške vaje, ki jo vodi poveljstvo Nata, je urjenje zavezniških sil ter oborožitvenih sistemov za doseganje skupnih ciljev in združenega opravljanja operativnih nalog, so še sporočili z obrambnega ministrstva.