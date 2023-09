Vojaku se je prikazovala ženska (FOTO)

V župniji Sveta Trojica pri Mali Nedelji, ki jo sestavlja deset naselij, imajo več kot 1600 pristnih vernikov. Domači župnik Srečko Fras je ponosen, da jih velika večina diha z župnijo in se vključuje v vse dejavnosti, povezane z delovanjem celotne skupnosti. Zlasti so dejavni, ko je treba kaj posodobiti, obnoviti, sanirati ali urediti v sakralnih objektih. Tako je bilo tudi v zadnjem obdobju, ko so kar nekaj dela opravili na farni cerkvi v Mali Nedelji, potem pa še na križu v bližnjih Precetincih.

Tudi stopnice so majave

»Vrhunec vsega je bila lanska odločitev, da bi obnovili in avtomatizirali zvonove ter postavili novo uro na cerkvenem zvoniku, saj je bila prejšnja neuporabna. Pri tem so sodelovali vsi krajani naše župnije in z darovi pomagali, da je bilo delo opravljeno. Obračuna sicer še nisem delal, delo in material pa sta stala najmanj 17.000 evrov, in vse to so zbrali naši verniki ter dobrotniki od drugod. Gre za velik skupni dosežek vseh faranov, pri čemer so še posebno izstopali nekateri botri, ki so prispevali nekaj več denarja,« nam je z zadovoljstvom razlagal župnik Fras, ki se je ob blagoslovitvi vsem simbolično zahvalil z bogato pogostitvijo, botri pa so v zahvalo prejeli še lično izdelane kapelice z zvončki. Blagoslov novih pridobitev za farno cerkev Sv. trojice so opravili ob prazniku Marijinega vnebovzetja. Takrat je bilo v župniji Mala Nedelja nadvse slovesno. Sveto mašo sta darovala župnik Fras in malonedeljski rojak, ki je nekaj časa živel v njihovi fari, prof. dr. Ivan Janez Štuhec, ki je zvonovom in uri podelil blagoslov, za kar se je moral med zvonove povzpeti po strmih, ozkih in tudi malo majavih stopnicah, ki jih bo prav tako treba počasi prenoviti.

Verniki so z zanimanjem prisluhnili, ko je domači župnik Srečko Fras pridigal o pomenu križa in trpljenja. FOTO: OSTE BAKAL

Polepšani in posodobljeni križ v Precetincih stoji na stičišču domačih prometnic. FOTO: OSTE BAKAL

Na praznik povišanega Sv. križa so opravili blagoslov tudi pri Filipičevih v bližnjih Precetincih, in sicer pri bratih Stanislavu in Borutu, ki sta radodarno sodelovala pri investiciji v cerkvi. Tako je tamkajšnja skupnost doživela nov vrhunec skupnega življenja ob blagoslovu Filipičevega (nekoč Lebaričevega) oziroma vaškega križa ob križišču lokalnih prometnic, na parceli blizu njunega doma. Križ sta brata povsem obnovila. Ob blagoslovu je pri križu župnik Fras daroval sveto mašo in ob zahvali Filipičevim spregovoril o pomenu križa in trpljenja ter poudaril, da je križ kompas življenja, ki nas usmerja v nebo.

Ugledni bioenergetik

Sicer ne smemo prezreti, da so Precetinci, vasica v osrčju Prlekije z okoli 150 dušami, zelo znani po vsej Sloveniji ter zunaj naših meja, celo v ameriški Arizoni. Stanislav Filipič je namreč bioenergetik svetovnega ugleda, ki ga zaradi uspešnega zdravljenja prejemnika številnih olimpijskih medalj Bradyja Ellisona iz Arizone ter še nekaterih uglednih Američanov poznajo tudi v ZDA. In prav po njegovi zaslugi imajo v vasi spet križ. Na domačiji v središču vasi so že pred petimi leti pripravili posebno slovesnost ob blagoslovu prenovljenega križa, na katero so povabili številne sorodnike, sosede ter znance in prijatelje iz celotne Slovenije, s katerimi je upokojenec Stanko v dolgoletni policijski in zdaj tudi zdravilski karieri stkal tesno prijateljstvo. Vmes je bil križ nekoliko poškodovan, zato so ga zdaj uredili in slovesnost je bila še bolj vesela.

17 tisočakov so zbrali verniki in dobrotniki.

Lebaričev križ, ki so ga Filipičevi pred leti odkupili in obnovili, je še naprej vaški. Kot je povedal Stanislav, so ga od sosedov odkupili, saj je bil nekoč že v lasti njegovih prednikov Lebaričevih. Ti so leta 1938 prodali zemljišče s križem vred, tega pa so zdaj prenovili in za nekaj metrov odmaknili od ceste. Nova podoba Marije je nameščena na lesenem križu, ki ima streho iz pločevine, tako da je nekoliko zaščitena pred vremenskimi nevšečnostmi, urejene so tudi manjše stopnice, ki peljejo s ceste do njega. Za družino Filipič pa ima križ poseben pomen: Stanislavovemu dedku po materini strani, Martinu Lebariču, vojaku avstro-ogrske vojske, naj bi se prikazovala neka ženska, ki je hodila pred njim od kuršinskega mostu do sitarovskega obcestnega križa in tam, kjer so nato postavili križ, nenadoma izginila.

Na blagoslovu novih zvonov se je zbralo veliko vernikov. FOTO: OSTE BAKAL

Cerkvene zvonove v farni cerkvi Sv. trojice je blagoslovil rojak, dr. Ivan Štuhec. FOTO: OSTE BAKAL

Obnovljeni križ je vsekakor pravi biser župnije Mala Nedelja, za kar je zaslužna predvsem družina Filipičevih, ki jo sestavljajo Stanislav z ženo Katico, sin Mitja in hči Jasmina z družinama ter Stanislavov brat Borut z družino. In kot se v Prlekiji spodobi, so Filipičevi tudi po tokratnem blagoslovu poskrbeli za pogostitev vseh zbranih.