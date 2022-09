Vojaki in policisti z ramo ob rami

Mestna občina Velenje je minulo soboto v sodelovanju z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, Združenjem Sever in Zvezo slovenskih častnikov priredila 2. vseslovensko srečanje borcev pripadnikov združenj ter častnikov SV na prireditvenem prostoru Vista ob Velenjskem jezeru.

Policista sta tudi lipicanca.

Približno 1250 gostov je nagovoril župan Peter Dermol: »Dobrodošli vsi, ki ste pred 31 leti stopili skupaj, in tudi že prej, v drugi svetovni vojni proti okupatorju, in se borili za pravični svet in za svobodo. Vsi danes prisotni nosite s seboj vsak svojo zgodbo, premagali ste težave in priborili možnost obstoja in svobode. Skupaj pa moramo še naprej premagovati družbena nasprotja, naše slovenske razprtije in nestrpnost, ki nas dušijo na poti do lepše prihodnosti nas in mladih. Preseči moramo napetosti ter upati, da bomo spet enotni kot usodnega leta 1991.«

Boljše razmere v policiji

Predsednik Zveze veteranov vojne za Slovenijo generalmajor Ladislav Lipič pa je izrazil zadovoljstvo, da so v Velenju prevzeli velik delež organizacije tako velikega dogodka že lani, ob 30. obletnici vojne za Slovenijo: »Današnje srečanje je spodbuda za to, kaj in kako delamo, je zahvala prirediteljem iz Šaleške doline, ki nam dajejo vso podporo in odlično organizacijo. Na vas, na pripadnike veteranskih združenj, na vojake SV ter policiste smo ponosni, da se niste uklonili političnim pritiskom, ki so predolgo vznemirjali naše državljane, gotovo pa na nas vse, ki se tukaj družimo, da bi nam bilo lepše in bi združeni premagovali na videz nepremagljiv težave. To in takšna druženja po Sloveniji so odraz skupne fronte veteranskih organizacij in drugih domoljubnih društev, ki ohranjajo spomin na težke in odločilne trenutke naše zgodovine. To pa pomeni tudi garancijo za upor, če bo potreben, če bi bila ogrožena suverenost naše države ali vrednote demokracije. Za to so se borili že po prvi svetovni vojni Maistrovi borci, kasneje tigrovci in ob osvobodilni borbi proti okupatorju v drugi svetovni moriji partizanska vojska. Svoj boj pa smo bili tudi za suverenost naše ožje domovine, ko je v okviru prejšnje skupne države politiki zmanjkalo zdrave pameti in je nastala dolžnost obraniti svoje, naše ozemlje in vzpostaviti trdne meje suverene Slovenije.«

Predsednik Zveze policijskih veteranskih društev Sever dr. Tomaž Čas je bil kratek: »Vesel sem, da se lahko v miru spominjamo ključnih dogodkov za obranitev naših meja in osvoboditev domovine. In vesel sem, da so se izboljšale razmere v vrstah policije, saj ta deluje v interesu vseh ljudi, dela za ljudstvo in ne samo za oblast kot prejšnji dve leti. Izboljšuje se tudi razpoloženje nas, ki smo del celote in živ spomin na dogodke, ki so bili prelomni za našo mlado zgodovino.«

Skupaj moramo še naprej premagovati družbena nasprotja, naše slovenske razprtije in nestrpnost, ki nas dušijo na poti do lepše prihodnosti nas in mladih.

Kljub slabemu vremenu so izvedli prikaz tehnike, vojaške in policijske opreme ter dela oborožitve. Mirovniki so pripravili prikaz lokostrelstva, svetovalci vojaških in policijskih formacij pa so delili informacije o kadrovanju, zaposlovanju in vojaških poklicih.

Generalmajor Ladislav Lipič

Gorazd Bombek s svojo Megi