Vojak popoldne strelja z barvnimi kroglicami (FOTO)

Je paintball zabava ali šport? »Oboje, je aktivnost, ki je lahko tudi tekmovanje, sploh pa prinaša veliko dobre rekreacije in predvsem krepi ekipni duh,« pravi Šentjernejčan Matej Grubar, ki je svoje društvo Paintball klub Darksun ustanovil pred dobrim desetletjem in pol. Premorejo 5300 kvadratnih metrov velik poligon v gozdu v Dolenjem Vrhpolju, tri kilometre iz središča Šentjerneja, temu pa so zdaj dodali še zaprti poligon, in sicer na Malencah, le lučaj od Kostanjevice na Krki, tik ob mogočnem Cvelbarjevem hrastu, ki s sedmimi metri obsega spada med tri najmogočnejša drevesa te vrste pri nas. Pokriti poligon je največji v državi, na 400 kvadratnih metrih je postavljenih 23 ovir.

Paintball je v svetu precej razvit šport, sploh v Ameriki, Nemčiji, Veliki Britaniji, Franciji, v Italiji in na Portugalskem, v Slovenijo pa je prišel pred četrt stoletja. Gre za ekipno igro, ki je primerna tako za fante kot dekleta in ni starostno pogojena. Spominja na igre iz našega otroštva, ko smo se igrali s plastičnimi puškami, pri paintballu pa si z kroglico, ki na obleki pusti barvno sled, resnično markiran – zadet in s tem izločen iz igre.

Nihče ne ostane hladen

Zdaj se je mogoče v paintballu preizkusiti še pod streho. FOTO: Jure Radkovič

»Paintball je zagotovo adrenalinski šport. Predstavljajte si, da klečite ali ležite za drevesom, mimo vas pa švigajo kroglice z vseh strani. Sami ne smete biti zadeti, če pa želite zmagati, morate tudi vi streljati. Kroglice letijo s takšno hitrostjo, da se sliši žvižganje okoli vaše barikade. Skoraj ni človeka, ki bi ga takšna situacija pustila hladnega. Utrip poskoči, na čelu se prikaže znoj, živci pričnejo delovati s polno paro. Večina ljudi takšne občutke doživlja kot užitek. Prav to je bistvo paintballa: akcijska igra, kjer je posameznik del ekipe, brez sodelovanja celotne ekipe pa ne more premagati nasprotnikov. Taktični premiki, ekipna komunikacija in drznost ter tudi kanček tveganja so dejavniki, ki od posameznika zahtevajo, da odkrije nekatere svoje lastnosti, ki se jih sam niti ni zavedal,« razlaga Grubar in doda, da mora dober paintball igralec obvladati veščine gibanja, poslušanja in spremljanja dogodkov okoli sebe.

»V trenutku se je treba odločiti, kako in kdaj napraviti določeno potezo, to pa zahteva veliko treninga in koncentracije, predvsem pa fizične pripravljenosti,« prizna. Seveda je za paintball potrebna posebna oprema; vsak potrebuje marker oziroma posebno puško, jeklenko za plin, loader, torej rezervoar za kroglice, masko za zaščito obraza ter kombinezon. V markerju je lahko največ 500 krogel, v sekundi pa jih je mogoče izstreliti največ 15. Otroške imajo doseg 10 metrov in dosežejo hitrost od 40 do 60 km/h, pri odraslih pa imajo kroglice doseg do 25 metrov in dosežejo hitrost do 99 km/h.

23 ovir je na poligonu.

Nikoli brez maske

Tekmovalci iz Šentjerneja posegajo po najvišjih mestih. FOTO: Jure Radkovič

V društvu imajo tudi tekmovalno ekipo, ki svoje spretnosti meri na turnirjih v Sloveniji in tujini. Sestavljajo join, trenira pa jih. »Tekmovalci Paintball kluba Darksun zasedajo prva mesta na turnirjih. V letu 2014 smo v dogovoru z drugimi društvi osnovali Slovensko paintball ligo. Leto pozneje, ko so se na tekmovanju pridružili tudi tekmovalci s Hrvaške, je bil sklenjen dogovor, da društvo organizira tekmovanja za hrvaško ligo, tekmovanjem pa so se pridružile tudi ekipe iz Srbije. Tako smo v letu 2016 organizirali tudi tekmovanje balkanske lige. V letu 2018 so nas za pomoč pri organizaciji tekmovanja zaprosili prijatelji iz Bosne. Danes sodelujemo na različnih tekmovanjih po nekdanji Jugoslaviji, Avstriji in drugje po Evropi,« se pohvali sogovornik. Seveda poligon pogosto zasedejo različne skupine, saj organizirajo različne zabave, od fantovščin in dekliščin do praznovanj rojstnih dni, team buildingov, radi jih obiščejo otroci, ki se udeležujejo Gripovih aktivnih tednov, in domači atleti v okviru poletnih taborov.

»Najpomembnejše pravilo pri tej igri je varnost. Vsak igralec mora vedno, ko je v dosegu kroglice, na glavi nositi masko. Ob upoštevanju varnostnih pravil je paintball zelo varna igra, poškodbe pa zelo redke. Vedno tudi poudarimo, da je treba upoštevati načela ferpleja. Ko je namreč igralec zadet, mora takoj zapustiti poligon, z dvigom roke pa nakazati, da je bil zadet in da ne sodeluje več v igri,« opozarja Grubar, sicer zaposlen v Slovenski vojski.