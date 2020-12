Vojak in meteorolog za praznike na Kredarici: Srečna, da sva v tej posebni karanteni

Na varnem s potico, čajem in šampanjcem

ANKELE ŠPELA Meteorlog Marjan Zidarič



Letos vsaj ne bo norcev

Višji štabni vodnikin meteorolog z Agencije za okolje RSsta izmena, ki bo teden dni na Kredarici na meteorloški postaji. Ni prvič, da bosta božično-novoletne praznike preživela na Kredarici. Slednji je praznike tako preživel že petkrat. Kot pravi meteorolog, ki šteje preko 60 pomladi, jima nikoli ni dolgčas, čeprav sta sama. »Delo nama krajša dan. Smo pa že doživeli praznike, ko je bilo vreme ekstremno slabo, pihal je orjaški veter, pa je bilo potrebno na streho. Enkrat smo imeli celo reševanje ljudi,« pravi.Tokrat sta imela srečo s svojo izmeno, saj ju je helikopter lahko pripeljal na Kredarico. Njuna menjava je morala bivati na vrhu kar 14 dni, saj razmere niso dopuščali prihoda helikopterja. »Včeraj smo imeli srečo, ker je bila oblačna plast v plusu, tako da je lahko helikopter z Brnika prebil ta sloj, in prišel gor… Trenutno so redki dnevi, da je možna menjava.«Seveda ob tednu dni (tam bosta vse do 6. januarja) pogrešata svoje najbližje, po drugi strani pa se Zidariču zdi, da imata letos kar precejšnjo srečo: »Sva v posebni vrsti karantene, kar je kar sreča letos. V dolini je grozno, ves čas megla, slaba psiha. Zato je prav fino tukaj. Sva na varnem in toplem, če pa kakšen dan posije sonček, je pa sploh imenitno. «Na Kredarici je trenutno okoli 2,5 metra snega, v prihodnjih dneh ga pričakujeta še dva metra: »Bila so že leta, ko smo bili povsem pod snegom in smo morali odkopati izhod iz hiše. Najbolj neprijetno in nevarno pa je, ko piha veter. Danes piha 120 km/uro, dve leti nazaj pa je bil rekorde z 224 km/uro.«Kot nam je povedal, posebnega praznovanja ob praznikih ne načrtujeta. Tudi okrašen ni Planinski dom, ki je zaradi epidemije tako ali tako zaprt za obiskovalce. »Lani je bilo okrašeno, potem so prišli še kakšni tuji alpinisti, so nam malce popestrili dan, letos pa ne bo nič. S sabo imava potico in čaj, na silvestrovo pa bosta odprla šampanjec.«Vesela sta, da letos bržčas ne bo posredovanj in reševanj. Vsaj upata tako. Ni se zgodilo malokrat, da niso dežurni na Kredarici na kocko postavili svojega življenja, da bi pomagali drugim. »V vseh teh letih smo pomagali pri dehidracijah, krčih, zlomih in podobno. Nikoli si nisem misli, da se bom moral z medicino ukvarjati,« še razloži meteorolog. Najbolj ga jezijo »norci«, ki hodijo v hribih v teh razmerah v copatih.Vojaki-meteorolog je sicer stalen par na meteorloški postaji na Kredarici. Za takšno dežurstvo so pripravljeni štirje vojaki in trije meteorologi, ki se menjajo na teden dni, če to vremenske razmere dopuščajo. »Včasih so bili tu gor tudi po pol leta, pogovarjali so se lahko samo z Morsejevo abecedo. Danes pa imamo praktično vse, od kurilnega olja do interneta.« Dodal je, da so takšnega dela navajani tako njihovi najbližji: »To je način življenja. Doma nikoli ne vedo, kdaj pridem in kdaj grem. «V letu 2021 si Zidarič želi predvsem, da bi bili zdravi in da bi lahko hodili v službo. »In da bi se življenje vrnilo v stare tirnice, predvsem v smislu družine in prijateljev, ne pa politike. To je pri nas prepovedano,« še malo v šali, malo zares doda.Čeprav je to njihov način življenja in so navajeni biti daleč od doma, so veseli kakšnega klica in klepeta. Tudi za silvestrovo.