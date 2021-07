Vohljanje za ljubicami, družino in celo zobmi

Kaj razkriva Googlov iskalnik

Ob imenu predsednika Desusa Ljuba Jasniča se pojavljajo precej formalni predlogi. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Ko v iskalnik vpišemo ime predsednika SNS Zmaga Jelinčiča Plemenitega, google ostane brez predlogov. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Iskalce precej pogosto zanima, kdo je žena ministra za gospodarstvo in prvega moža SMC Zdravka Počivalška. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Tisti, ki brskajo za Alenko Bratušek (SAB), pogosto iščejo njen facebook profil, več kot očitno pa jih zanima tudi njeno intimno življenje. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Pri predsedniku NSi Mateju Toninu nas najprej usmeri na twitter profil, nato predlaga družino, na tretjem mestu pa njegove zobe. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Koordinator Levice je Luka Mesec. Javnost zanima, s kom si relativno mladi poslanec deli posteljo, ali je samski in kakšen avto vozi. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Nekdanjega predsednika vlade, danes predsednika LMŠ, Marjana Šarca, očitno pogosto iščejo v kombinaciji z besedo ljubica, četudi ni do danes nikomur uspelo dokazati, da jo ima. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Pri Tanji Fajon, SD, najprej predlaga besede ločena, bolezen in družina. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Če strnemo, lahko za nedavno ponovno izvoljenega predsednika SDS, sicer tudi predsednika aktualne vlade, Janeza Janšo rečemo, da javnost zanimajo predvsem njegove korenine in osebno življenje. FOTO: Zaslonski posnetek/Google.com

Če ste uporabnik spleta, potem vam takoimenovano 'guglanje' verjetno ni tuje. Glagol je izpeljan iz imena enega najbolj popularnih spletnih iskalnikov na svetu Google, prek katerega uporabniki iščejo in verjetno tudi najdejo tisto, kar jih zanima. Iskalnik je celo tako pameten, da na podlagi vnosa v iskalno vrstico ponudi predloge, ki bi radovedneža utegnili zanimati ali še bolj natančno opisujejo njegovo iskanje, da bi ga tako še hitreje pripeljal do želenega rezultata.Mi smo, čisto za zabavo, preverili, kaj Googlov iskalnik predlaga, ko vanj vpišemo imena predsednikov parlamentarnih strank, torej še preden z miško kliknemo na tipko iskanje. Da ne bi Google rezultatov 'kontaminiral' z našimi preteklimi iskanji, je avtor teh vrstic uporabil brskalnik, ki ga do zdaj na tem računalniku še ni uporabljal, in v katerem s svojim Google računom še ni bil prijavljen. Preden razkrijemo predloge ob posameznem imenu predsednika parlamentarne stranke (eden med njimi je koordinator), naj najprej pojasnimo, da Googlov iskalnik predloge pripravi na podlagi že opravljenih iskanj radovednežev (kaj vse so v iskalnik vpisali), na podlagi pogostosti uporabe ključnih besed (pomembna je aktualnost), upošteval naj bi tudi lokacijo, kjer se nahajate, in druge pogoje, ki jih v svojih izračunih šteje za relevantne. Pri tem se je treba zavedati, da ponujeni predlogi pokažejo zgolj to, kaj uporabnike to zanima. Včasih nas tako iskalnik na podlagi predlaganih ključnih besed popelje zgolj do nesramnih namigovanj, nepreverjenih govoric in laži.V Googlovo iskalno polje smo najprej vnesli ime predsednika največje parlamentarne stranke SDS. Radovedneži precej pogosto ob njegovem imenu v polje vpišejo še starši, otroci pa tudi izobrazba, če sklepamo po predlaganem. Ob njegovem imenu se pojavlja tudi beseda Albanec, a če ta predlog izberete, vas ponese na razne forume ali bloge, kjer pogosto anonimni uporabniki razvijajo razne teorije. Besedo Albanec Google predlaga tudi ob imenu Janševega političnega nasprotnika, poleg te pa med drugim tudi ljubica, žena in izobrazba. V predlogih ob imenu predsednice SDse pojavljajo besede ločena, bolezen, družina, partner, pri koordinatorju Levicestarši, partnerka, pa tudi avto, pri, NSi, družina, otroci, vojska, celo zobje. Zadnja beseda niti ni skrivnost, saj smo ministra za obrambo še ne tako dolgo nazaj gledali z zobnim aparatom. Imenuiz SMC Google predlaga dodajanje besed žena, družina, hči, Olimje, pa tudi angleščina. Prav zadnja beseda se ponovi priiz SAB, ki je znanje angleščine med drugim demonstrirala v nastopu v programu televizije CNN, ko je bila še premierka. Poleg omenjene besede Google predlaga, da njenemu imenu in priimku dodamo besede kot so ljubimec, mlada, poškodba, diploma. Najmlajši po stažu med predsedniki parlamentarnih strank je, predsednik Desusa. Iz predlogov je očitno, da iskalce zanimajo predvsem njegova biografija, starost, pa tudi skoki (bil je predsednik zbora in odbora za skoke in kombinacijo pri Smučarski zvezi Slovenije), iščejo pa ga tudi v kombinaciji s SDS. Za konec pa zanimivost: ko v iskalno vrstico vpišemo ime prvaka SNS –, Google ne predlaga ničesar. Ja, tudi to je možno, ni pa pri tako znanih imenih prav pogosto.