Vogrin: V Sloveniji imamo dva milijona strokovnjakov za cepljenje

Število novih okužb z vsakim dnem narašča, polnijo se bolniške postelje, hkrati pa se zdi, da je odpor proti cepljenju vse večji. Zdravniki opozarjajo, naj ljudje zaupajo strokovnjakom, k temu je v Odmevih pozval tudi strokovni direktor UKC MariborKot je povedal, je trenutno v mariborski bolnišnici hospitaliziranih 28 bolnikov, da na intenzivni terapiji pristanejo tudi mlajši od 40 let in da je med covidnimi bolniki 90 odstotkov teh, ki se niso cepili. Na intenzivni terapiji so doslej zabeležili le en primer cepljenega, zbolel je za covidno pljučnico. O tem, kako prepričati ljudi, naj se cepijo, je Vogrin, ki med drugim skrbi za slovensko nogometno reprezentanco, v Tokiu pa je bdel tudi nad slovenskimi olimpijci, povedal: »Zelo zanimivo vprašanje za zdravnike specialiste. Na tem področju smo se izobraževali šest let na univerzi, nato še šest let med specializacijo, pa vendar se zavedamo, da ne vemo vsega, kar se tiče posameznih obolenj. Tukaj se mora vsak posameznik sam pri sebi vprašati, ali sem jaz Janez Novak, sposoben oceniti, ali je cepljenje varno in uspešno. Lahko povem, da sam kot ortoped na to vprašanje ne morem zanesljivo odgovoriti, zato je tu drugo vprašanje: komu v tem primeru zaupati? Komu drugemu kot znanosti in referenčnim strokovnjakom na posameznih področjih.«Zdi se, da v slovenskem prostoru, pa tudi širše, ljudje o tem diskutirajo na tak način, da argumenti nimajo nobene veljave. V Sloveniji nimamo le dva milijona nogometnih selektorjev, temveč tudi dva milijona strokovnjakov s področja imunologije in cepljenja.«