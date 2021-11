Vogrin o tem, zakaj je stanje v bolnišnicah toliko hujše kot v prejšnjih valih

Zaradi velike obremenjenosti intenzivnih enot s covidnimi bolniki imajo bolnišnice težave z zagotavljanjem kadra in prostora za operacije preostalih bolnikov. Težava je predvsem izpad ustrezno usposobljenega kadra, ki je bil premeščen na covidne oddelke. Bolniki zato čakajo na operacije, včasih tudi predolgo, opozarjajo v UKC Maribor. Najkritičnejše je na kliniki za kirurgijo, kjer so poleg velikega deleža osebja odstopili obravnavi bolnikov s covidom 19 tudi štiri nadstropja. Medtem ko so imeli kirurgi prej 15 operacijskih dvoran, jih imajo trenutno za necovidne bolnike sedem, kar pomeni, da operirajo dnevno okoli 20 bolnikov manj kot pred epidemijo.

Ljudje čakajo na operacije srca

Na oddelku za kardiokirurgijo lahko operirajo le najnujnejše bolnike. »To so bolniki, ki čakajo na operacijo hospitalizirani v bolnišnici in njihovo stanje ne dopušča odpusta v domačo oskrbo. V zadnjih dveh, treh tednih nismo mogli klicati bolnikov na operacijo srca od doma, pa čeprav imajo nekateri tudi napotnico s stopnjo nujnosti zelo hitro ali hitro. Situacija je torej zelo resna in upamo, da ne bo trajala dolgo, saj se s tem močno podaljšujejo čakalne dobe,« je dejal predstojnik tega oddelka Miha Antonič.

»Situacija je izredno resna. V tem trenutku lahko dobro poskrbimo za vse covidne paciente. Vsi, ki potrkajo na vrata, se dušijo in brez kisika ne bi preživeli. Pri pacientih, ki potrebujejo oskrbo na drugih oddelkih, prihaja do zamikov pri zdravljenju,« je povedal strokovni direktor UKC Maribor Matjaž Vogrin. »Kolateralna škoda zaradi koronske krize pri bolnikih, ki potrebujejo zdravljenje in niso oboleli za covidom 19, je izjemna,« je povedal na včerajšnji novinarski konferenci.

Ni prostih postelj

Vogrin je govoril tudi za Odmeve in na vprašanje o tem, zakaj je situacija v bolnišnicah toliko težja kot v drugem ali tretjem valu, povedal: »V drugem in tretjem valu je šlo za kompletni 'lockdown', prekinjene vse aktivnosti v javnem življenju, ni bilo nesreč, ti oddelki niso bili polni. Poleg tega tudi na kliniki za interne bolezni ni bilo toliko hospitaliziranih bolnikov. Zaradi tega pa imamo zdaj v bolnišnicah bistveno več pacientov, kot jih je bilo takrat, praktično nimamo proste postelje na kliniki za interne bolezni, na pediatriji, na travmatologiji ... «

Zaradi polnih oddelkov je bolnišnica tudi v veliki kadrovski krizi. Pred covidno krizo je bil normativ med 3,5 in 4 medicinske sestre na posteljo v intenzivnih enotah. Zdaj je normativ 2,2. Ob tem pa je le tretjina teh usposobljena za delo s pacienti na intenzivni negi.