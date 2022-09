Drama na Kolodvorski: vodstvo RTVS cenzurira program, angažiral se je tudi Pirkovič

Kot smo že poročali, zaposleni na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) danes stavkajo.

Predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helena Milinković je tako dejala, da je vodstvo RTVS do zdaj proti dvema zaposlenima poskušalo sprožiti disciplinska postopka, ker sta na spletu javno izražala svoje mnenje. »A so se umaknili, ker za take postopke ni nobene podlage,« je povedala.

Spomnila je, da z vodstvom RTVS po dvanajstih krogih pogajanj niso dosegli napredka. »Vodstvo se izmika odgovornosti. Vodstvo niti ni odgovorilo na spisane kršitve, ki smo jih v aktivih in novinarskem sindikatu popisali o urednici informativnega programa in v. d. urednika uredništva MMC,« je dejala.

Vodstvo RTVS cenzurira stavkovni program, angažiral se je tudi Pirkovič

Tako kot junija jim tudi danes delodajalec preprečuje izvedbo stavke, je opozorila Milinkovićeva. Po njenih besedah je vodstvo RTVS prevzelo stavko in cenzurira stavkovni program. »Delodajalec je v celoti prevzel oddaje informativnega programa, vključno z vsebinami, ki smo jih stavkajoči dolžni posredovati javnosti, ne glede na to, ali stavkamo ali ne. Ena izmed teh novic je bila tudi obveščanje javnosti o poteku stavke in o razlogih za njeno zaostrovanje.«

Predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora je spet pozvala državni zbor, vlado in ostale pristojne organe, naj urgentno pristopijo k reševanju javne RTV.

Razmere v uredništvu MMC-ja pa je opisala novinarka Larisa Daugul.

Opozorila je, da v. d. urednika uredništva za nove medije Igor Pirkovič svojega dela ne opravlja. »Danes, ko stavkamo, pa se je Igor Pirkovič vendarle angažiral. Nekaj po 10. uri je samovoljno posegel v portal in brez vednosti dnevne urednice z vstopne strani in podportalov odstranil prispevek o stavki,« je povedala.

FOTO: Crt Piksi

Zaposleni so prispevek vrnili na portal, tehnična služba pa je nato na zahtevo generalnega vodstva dnevni urednici onemogočila urejanje spletne strani. »Nenaden odvzem pravic za urejanje portala razumemo kot kršitev zakona, saj na portal ne moremo uvrstiti niti novic, ki so pomembne za življenje ljudi in skupnosti,« je opozorila novinarka.

Uredništvo MMC, odkar je vodenje prevzel Pirkovič, po njenih besedah deluje v samoorganizaciji novinarjev in dnevnih urednikov, obiskanost portala pa je močno upadla. MMC bo sicer v kratkem dobil novega odgovornega urednika. Skrbi jih, da bo vodstvo RTVS »tudi tokrat povozilo mnenje uredništva« in za odgovorno urednico imenovalo kandidatko, ki ni dobila nobenega glasu podpore uredništva.

V stavko so vključeni zaposleni na Televiziji Slovenija in v uredništvu MMC, ki so prisotni na delovnem mestu, a ne delajo. Na novinarski konferenci pa so jim podporo izkazali tudi zaposleni na Radiu Slovenija in drugi.