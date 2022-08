Vodstvo RTV Slovenije se opravičuje, razlog pa ...

V javnosti odmeva akcija skupine novinarjev TV Slovenija, ki so v torek voditelja Dnevnika Saša Krajnca v živo podprli s prihodom v studio, o čemer smo pisali. Vodstvo RTV Slovenija se je danes zaradi akcije novinarjev, kjer so opozorili na razmere na TV Slovenija, javno opravičilo gledalcem.

Njihov zapis objavljamo c celoti.

»Cenjenim gledalkam in gledalcem, ki ste včeraj spremljali informativne oddaje na prvem sporedu Televizije Slovenija, se iskreno opravičujemo. Dnevno informativne oddaje so namenjene informiranju javnosti o ključnih zunanjih in notranje političnih dogodkih dneva. Sporočilo, v katerem je nekaj zaposlenih samovoljno izrazilo neutemeljene obtožbe zoper vodstvo Televizije Slovenija in pozvalo odgovorno urednico Informativnega programa Jadranko Rebernik k ukrepanju, ta pa o besedilu niti ni bila obveščena, je neprimerno in je zloraba javnega medija za parcialne interese. Vsebina sporočila ne predstavlja novinarskega žanra in ni skladna z novinarskimi standardi. V vodstvu RTV Slovenija si bomo prizadevali, da nezadovoljstvo nekaterih zaposlenih ne bo obremenjevalo naših gledalcev, poslušalcev in bralcev, plačnikov RTV-prispevka, pač pa, da se težave posameznikov rešuje znotraj javnega zavoda. Za neprimeren tekst se gledalcem ponovno opravičujemo,« je zapisal generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough.

Je bilo opravičilo na mestu? Mnogi so akcijo novinarjev podprli, saj da je treba delovati skupaj, medtem ko najbolj kritični prihod novinarjev v studio za podporo kolegu primerjajo z vdorom skupine nasprotnikov cepljenja v prostore osrednjega informativnega studia nacionalne televizije septembra lani.