Vodstvo Komunale Trbovlje ovadilo nekdanje vodstvo

Vodstvo Javnega podjetja Komunala Trbovlje d.o.o. je kazensko ovadilo prejšnje vodstvo družbe. Do ovadbe je prišlo zaradi izsledkov forenzične preiskave poslovanja v času od leta 2017 do leta 2020, pišejo v sporočilo javnosti.

»Na podlagi sklepa nadzornega sveta je Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o., naročilo revizijo poslovanja za obdobje od 2017 do 2020 s poudarkom na postopkih oddaje javnih naročil in s tem povezano vlogo in odgovornostjo posameznih direktorjev in posameznih Nadzornih svetov,« so zapisali v Komunali Trbovlje.

»Forenzična preiskava poslovanja v tem obdobju je pripeljala do posameznih zaključkov, za katere obstaja sum kaznivega dejanja,« so zapisali in dodali, da so med ovadenimi člani prejšnjega vodstva, med njimi tudi visok funkcionar stranke SD.

Drugih podrobnosti niso želeli razkriti. V odgovoru nam je direktor Igor Glušič zapisal: »Zadeva je predana pristojnim organom. Verjamem, da bo sprožena temeljita preiskava s strani pristojnih organov. Na tej točki nimam drugega komentarja, podjetje bo sproti obveščalo javnost o razvoju dogodkov.«