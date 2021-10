Vodni top in solzivec še na policijske konje

Če smo že avgusta povzeli opozorila Društva za zaščito konj, ogorčenega nad samohvalo koprskih policistov, ki so na svoji spletni strani objavili fotografijo in pod njo podpis, da so skupaj s policisti konjeniki skrbeli za varnost ob obalni cesti in na plaži v Izoli, in to v največji vročini, se tokrat ljubitelji živali zgražajo nad tem, kako so bili policijski psi in konji tarča tako vodnega topa kot solzivca, ki so ga policisti spuščali med protestnike. Uporaba policijskih psov in konjev na protestih ni primerna, pravijo v društvih za zaščito živali. Foto: Dejan Javornik «Zakaj imajo ...