Vodja Zavetišča Ljubljana: Žival je bolje posvojiti kot kupiti

Psi, mačke in druge hišne živali predstavljajo pomembno obogatitev življenja njihovim lastnikom. S svojo brezpogojno ljubeznijo, igrivostjo in prisrčnostjo jim namreč polepšajo marsikateri turoben dan. Nekatere živali se na neki točki življenja žal znajdejo prepuščene same sebi in Zavetišče Ljubljana je eno tistih, ki poskrbi za njihovo oskrbo in iskanje novega doma. Letos beležijo že 20 let od začetka delovanja.

Zavetišče vsako leto oskrbi več kot 2000 živali, 600 zapuščenim živalim pa najde nov dom. Še posebej ponosni so na izgradnjo novega zavetišča, ki je bilo dokončano leta 2021. Tako lahko zavetišče Ljubljana danes na 3500 kvadratnih metrih gosti kar 120 psov in 200 mačk. Vodja zavetišča Marko Oman, dr. vet. med., nam je v intervjuju predstavil delovanje Zavetišča Ljubljana, zaupal nam je, s katerimi izzivi se trenutno spopadajo, povedal, kako lahko ljudje pomagajo pri njegovem delovanju, ter predočil, kaj se je z zapuščenimi živalmi na območju, ki ga pokrivajo, dogajalo v zadnjih letih.

Ali obstaja omejitev, koliko časa lahko določeno žival obdržite v zavetišču? Če ja; kaj se zgodi s tistimi, ki jim v tem obdobju na najdete ustreznega lastnika?

Kar se tiče zapuščenih živali, ki so v oskrbi zavetišča Ljubljana, že v preteklosti ni bilo omejitev glede bivanja. Sprejetje spremembe Zakona o zaščiti živali, ki prepoveduje evtanazijo zdravih živali, tako ni bistveno vplivalo na to, koliko časa lahko živali ostanejo v zavetišču. Izgubljene živali v najkrajšem možnem času vrnemo skrbnikom, zapuščene živali pa oddajamo toliko časa, dokler jim ne najdemo posvojitelja. Včasih to traja tudi več let. Rekorder je bil pes Tarzan, ki je v zavetišču preživel kar 5,5 leta, preden je dobil novega skrbnika.

