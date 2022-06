Voditeljico Rosvito Pesek povozila, spopadla sta se Grims in Šetinc Paškova (VIDEO)

Prvih sto dni vladanja naj bi vsaka vlada imela mir. A novi premier, ki mu je ljudstvo z veliko večino namenilo mandat za sestavo nove vlade, Robert Golob, ima vse prej kot mir. Delo so namreč želel začeti z 20 ministrstvi (kar je več kot so jih imele vlade v zadnjih desetih letih), vendar jim v največji opozicijski stranki SDS glasno nasprotujejo. Šli so celo tako daleč, da zahtevajo razpis naknadnega zakonodajnega referenduma na to temo.

V Odmevih je tako Rosvita Pesek gostovala poslanca Mojco Šetinc Pašek, Gibanje Svoboda, in Branka Grimsa, SDS. Zadnji prihaja iz stranke, ki slovi po najbolj vitki vladi in sicer so v mandatu od 2012 do 2013 imeli zgolj 12 ministrstev. V zadnjem mandatu, to je tistim preden je postal predsednik vlade Golob, so se odločili denimo za 17 ministrstev.

Grims je svoj govor začel z zgodbo o gorivih, označil jo je za šlamastiko, tako da je bila Slovenija blokirana v cestnem prometu in nabavi goriv za dva dni ostali brez goriva, da je bila neoperativna že v zdajšnji sestavi, zdaj pa da se hoče še širiti, ljudje pa naj to plačajo, tako ministre kot strukturo in ostale stroške. Pašek Šetinčeva je odvrnila, da si vsaka vlada organizira v skladu s tistimi vsebinami, politikami, ki jim želi v svojem mandatu dati prednost. Dejala, da je tudi Janševa vlada spreminjala zakon o vladi. Odzvala se je tudi glede energetskih zadev iz preteklih dni in sicer, je odvrnila, da vladi sploh niso dovolili, da začne z delom, ker ste jo preprosto blokirali s posvetovalnim referendumom. »Slovenija je še vedno med državami, ki imajo najnižje cene bencinov in nafte. Kar pozabljate povedati je, da imamo dva monopolista na našem trgu in ki sta od prejšnje vlade dobila neko koncesijo, da dobivata nazaj odškodnino ob zamrznitvi cen.«

Peskova jo je skušala ustaviti, a se Šetinc Paškova ni pustila. Grimsa je vprašala še, katera vlada je ukinila regulacijo cen goriv in kateri minister za okolje je tisti, ki je zaslužil z delnicami Petrola. Spet je vmes posegla Peskova in dejala, da gre zadeva v napačno smer in da ne bodo razpravljali o energetski krizi, medtem pa je ob precej ostrem tonu poslanke Gibanja Svoboda Grimsov obraz krasil rahel nasmešek.

Grims se ni pustil utiriti in je spet začel o energetski krizi, nadaljeval pa, da bo treba zaradi novih ministrstev zaposliti nekaj deset ljudi. Šetinc Paškova se je odzvala, da se bodo fokusirala na tista področja, ki so ključna za prihodnosti in razvoj Slovenije. Navajanju konkretne številke se je izognila, je pa dejala, da se bo število zaposlenih povečalo zgolj za število teh ministrov in državnih sekretarjev, ki jih bodo ti ministri zaposlili: »Vse, kar vi delate s tem referendumom, ni nič drugega, kot zgolj in samo preprosto nagajanje in zlorabljanje procedure za to, da bi blokirali začetek dela tega mandata, čisto nič drugega.« Grims je dejal, da vlada ni storila še ničesar in da vse stvari pokrivajo že obstoječa ministrstva, zato da ni potrebno ustanavljati novih ministrstev. Izpostavil je, da je bila prejšnja vlada izjemno uspešna. Politična nasprotnica mu je vrnila, da bomo o uspešnosti prejšnje vlade šele govorili, ko bo aktualni minister za finance prečesal bilanco in ugotovil, kakšno vrzel so pustili v državnem proračunu zgolj in samo za zadnji mesec pred volitvami.

Grims je še pojasnil, da bodo aktivnosti zbiranja podpisov potekale septembra, kar pa da tudi omogoča, da bi referendum lahko izvedli skupaj s katerim od volitev. NSi zaenkrat tega ni podprla, Grims pa pričakuje, da bodo korektno sodelovali. Šetinc Paškova je dodala, da NSi tega ni podprla, ker so »konstruktivna opozicija, tako kot ste tudi vi "konstruktivna opozicija" in želite še vedno iz opozicije oblikovati in vladati in voditi politiko vlade.« Grims jo je vnovič prekinil, zašel s teme, voditeljica Rosvita Pesek pa je skušala prevzeti besedo. A tako poslanka Gibanja Svoboda kot poslanec SDS sta govorila eden čez drugega. Na koncu je voditeljici le uspela ponovno prevzeti vajeti in zaključiti z besedami predsednika države Boruta Pahorja, da verjetno ni tolikšna težava številka ministrstev, ampak učinkovitost te vlade. Zanimivo je, da sta se na koncu oba gosta s tem strinjala, tudi Grims, čemur so se vsi trije v studiu tudi nasmejali.