Voditeljica umrla zaradi krvnih strdkov po cepljenju s cepivom AstraZenece

Radijska voditeljica BBC Lisa Shaw (44) je umrla zaradi posledic neželenih učinkov po cepljenju s cepivom proti covidu 19 AstraZeneca, je potrdila obducentka Karen Dilks. Preminila je maja, en teden po cepljenju pa so jo začeli pestiti glavoboli. Bili so posledica krvnih strdkov v možganih. »Umrla je zaradi izjemno redkih zapletov po cepljenju s cepivom AstraZenece,« je izjavila Dilksova. Lisa je bila sicer v zelo dobri kondiciji, a zdaj je jasno potrjeno, da je prišlo do tromboze, ki jo je povzročilo cepivo. To je povzročilo odtekanje in možgansko krvavitev. Dr. John Holmes, ki jo je zdravil, je povedal, da je trpela zaradi hudega glavobola ter zbadanja po čelu in za očmi.



Shawova, sicer mati enega otroka, je prvi odmerek cepiva prejela 29. aprila. 13. maja so jo po večdnevnem glavobolu z reševalnim vozilom odpeljali v univerzitetno bolnišnico v North Durhamu. Sprva je bilo menda zdravljenje uspešno, toda 16. maja zvečer je potožila, da so glavoboli hujši in da ima težave z govorom. Preiskave so pokazale, da je imela možgansko krvavitev, po poslabšanju njenega stanja pa so ji odstranili del lobanje, da bi poskušali ublažiti pritisk v glavi. Njeno stanje se je še naprej slabšalo, kljub več operacijam pa je 21. maja umrla.



Po podatkih medicinskih regulatorjev so v Veliki Britaniji od skupaj 35 milijonov odmerkov cepiv AstraZenece, kolikor so jih porabili, prijavili skupaj 332 primerov strdkov, od tega je 58 ljudi umrlo.

