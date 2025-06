Trump je dosegel svoje: obrambni izdatki se bodo dvignili na pet odstotkov BDP

Voditelji članic zveze Nato so danes na vrhu zavezništva v Haagu potrdili dogovor o dvigu obrambnih izdatkov na pet odstotkov BDP do leta 2035, so sporočili z Nata. Obenem so voditelji potrdili zavezanost kolektivni obrambi, ki jo predvideva 5. člen severnoatlantske pogodbe.

V izjavi Nata piše, da so se voditelji zavezali, da bodo njihove države do leta 2035 v osnovne obrambne potrebe in izdatke, povezane z obrambo in varnostjo, letno vlagale pet odstotkov BDP. S tem bodo zagotovili izpolnjevanje »individualnih in kolektivnih obveznosti v skladu s 3. členom washingtonske pogodbe«.

Obenem so ponovili svojo zavezanost kolektivni obrambi. »Ponovno potrjujemo svojo trdno zavezanost kolektivni obrambi, kot je zapisano v 5. členu washingtonske pogodbe - da je napad na enega napad na vse,« piše v dokumentu.

Premier Robert Golob je že pred tem dejal, da kljub pozivom koalicijskih strank SD in Levica ne bo nasprotoval skupni izjavi, v kateri se bodo voditelji po napovedih zavezali k zvišanju obrambnih izdatkov na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Kot je povedal ob prihodu na vrh Haagu, namreč izjava obravnava širšo varnost.