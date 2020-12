Voditelj med oddajo Beovićevi: Zakaj imate masko, če ta ni več obvezna?

V oddajo Studio City se je v ponedeljek zvečer javljala tudi vodja svetovalne skupine na ministrstvu za zdravjeVoditeljjo je uvodoma zaslišal, zakaj nosi masko, če te niso več obvezne. »Res je. Zato ker sem bila v stiku z vašim snemalcem in mislim, da je to pametno, ker sva vsak iz drugega mehurčka. Da imava maski, čeprav sva zunaj,« mu je odgovorila Beovićeva.Vodja svetovalne skupine je dejala še, da so maske še vedno obvezne, če bomo zunaj blizu koga. »Če gre nekdo na polje na sprehod, to res ni več smiselno. Če pa ste v urbanem okolju, kjer lahko vsak trenutek nekoga srečate, se začnete z njim pogovarjati, je to situacija, v kateri letijo kapljice.«Vlada je izdala odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom sars-cov-2, ki je enak veljavnemu, nekoliko je le milejši ukrep nošenja zaščitne maske na odprtih javnih krajih in prostorih, saj je uporaba obvezna le, če ni mogoče zagotoviti najmanj dvometrske medosebne razdalje. Sprememba velja od srede.