Vodilni v državi še naprej tarča žalitev, pošiljatelju grozijo te kazni

Nedavno se je vodja strokovne vlade skupine za covid 19odzvala na številna elektronska sporočila, ki že lep čas prihajajo z elektronskega naslovnika resnična resničnost, in tudi razkrila, da je prejela grozilna pisma. Prav tako naj bi grožnje prejemal direktor klinike. V dopisu, ki smo ga prejeli tudi mediji, je premierpozval, naj anonimne pošiljatelje prijavijo policiji.Resnična resničnost še vedno pošilja elektronska sporočila o zavajanju o covidu 19 in zdravstveno stroko označuje za »medicinske lažnivce«. Pri policiji smo preverili, ali so že obravnavali prijavo zaradi žaljivih sporočil, vendar pa nam zaradi varstva osebnih podatkov niso mogli odgovoriti.Poudarili so, da bo »policija vsako prijavo grožnje skrbno preverila in obravnavala v skladi s svojimi pooblastili.«Kadar gre za grožnje, policija preverja elemente kaznivega dejanja po 135. členu kazenskega zakonika, ki predpisuje, da se lahko posameznika zaradi groženj in ustrahovanja kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.