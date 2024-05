Vodikovo gospodarstvo postaja realnost

»Severnojadranska vodikova dolina (angl.: North Adriatic Hydrogen Valley, NAHV) je prva transnacionalna vodikova dolina v Evropi ter prva, ki je nastala na pobudo gospodarstvenikov iz regije in so jo podprli predstavniki treh vlad: Slovenije, Hrvaške in italijanske avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine. Zaradi zgodnjega vključevanja univerz in raziskovalnih ustanov ter nekaterih občin in širše javnosti razvojni proces, ki temelji na obnovljivem vodiku, napreduje usklajeno in vključujoče. To je edinstveno in izjemnega pomena za celotno ciljno območje severnega Jadrana. Vodikovo gospodarstvo se dogaja,« poudarja Aleksander Gerbec, ustanovitelj družbe ECUBES, ki je pred leti začel širiti zamisel o vodikovi dolini in že od začetka podpiral njen nastanek.

