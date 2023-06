Vodenje urada za varovanje tajnih podatkov bo prevzel Blaž Torkar

Vlada je na četrkovi seji razrešila Igorja Eršteta z mesta direktorja urada za varovanje tajnih podatkov. Eršte je namreč vlado konec maja obvestil, da s položaja odstopa. Na njegov položaj je vlada kot vršilca dolžnosti direktorja imenovala Blaža Torkarja, je v sporočilu za javnost po seji vlade navedel generalni sekretariat vlade.

Torkar je diplomiral na fakulteti za družbene vede ter končal doktorski študij sodobne zgodovine na Univerzi na Primorskem. Je predavatelj vojaške zgodovine, zgodovine vojskovanja in vsebin strategije na Centru vojaških šol Slovenske vojske ter predavatelj zgodovine Balkana in Evropske sodobne zgodovine 20. stoletja na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Je tudi gostujoči profesor na češki obrambni akademiji Brno, so dodali na generalnem sekretariatu.

Generalna sekretarka vlade je vladi predlagala, da se Torkarja za vršilca dolžnosti direktorja urada za varovanje tajnih podatkov imenuje s 13. junijem, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oz. najdlje do 12. decembra letos.