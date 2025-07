Voda v Maximarketu spet varna: »Z visoko verjetnostjo trdimo, da je izvor kontaminacije zunanji«

Voda v vodovodnem sistemu poslovnega objekta Maximarket je znova povsem varna, je povedal predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić. Z današnjim dnem je tako trgovina Mercator v Maximarketu ponovno začela nemoteno delovati.

Sumijo, da je šlo za vodo iz Ljubljanice

»Z visoko verjetnostjo trdimo, da je izvor kontaminacije zunanji,« je povedal direktor podjetja Microbium Gregor Zupin, kjer so opravili analizo tamkajšnjih vzorcev vode. Visoka koncentracija mikrobov, pestra strukture mikrobne združbe, pa tudi statistična analize vzorcev nakazuje na zunanji vir kontaminacije, najverjetneje pod vplivom človeka. Izključili so, da je bilo onesnaženja vir notranjega vodovodnega omrežja.

Zupin je še povedal, da je do vnosa onesnaženja z veliko gotovostjo prišlo med 11. in 12. aprilom. Rezultati kažejo na enkraten dogodek. Predsednik poslovodstva Mercatorja Tomislav Kramarić je poudaril, da je voda v Maximarketu danes varna. »Vemo, da se enaka situacija ne more zgoditi,« je izpostavil.

V ljubljanski veleblagovnici Maximarket so 12. aprila zaznali prebavne težave pri osebju, 15. aprila pa so med strankami in osebjem zaznali okužbo neznanega izvora. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje so nato zabeležili okoli 550 primerov obolenj zaradi fekalnega onesnaženja vode.

Kramarić je spomnil na črpališče tehnološke vode v delu Trga republike, kjer so imeli do nedavnega speljano cev s pitno vodo. Cev so po besedah Kramarića odstranili, sumijo pa da je šlo za vodo iz Ljubljanice.

Kramarić je povedal, da bodo počakali na izsledke kriminalistične preiskave. Oškodovanci lahko zahtevke za odškodnino pošljejo na Mercator. Do sedaj so jih prejeli 15, so navedli.