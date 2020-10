Voda na mlin teoretikov zarot: poglejte, kaj naj bi se zgodilo

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

V zadnjih dneh se po spletnih omrežjih delijo objave, da pozitivne rezultate za teste na prisotnost virusa sars-sov-2 prejemajo tudi tisti, ki se sploh niso testirali. Teoretikom zarot je to voda na mlin in s tem pritrjujejo svojim teorijam o (ne)obstoju koronavirusa. Pa je to sploh mogoče?»Težko komentiramo nepreverjene govorice. Po protokolu o rezultatih testov testiranca obvesti osebni zdravnik ali pa 'covid točka'. NIJZ je morda v začetku epidemije, ko je bilo pozitivnih primerov občutno manj, morda nekajkrat tudi obvestil kakšnega testiranca, če smo bili hitrejši pri svojem delu od ustaljene poti, sicer pa ne oz. obveščanje poteka po zgoraj napisanem protokolu,« so nam razložili pri NIJZ.Z ministrstva za zdravje so odgovorili, da vprašanja težko komentirajo: »Rezultate testiranja namreč prejme posameznik od vstopne točke ali od osebnega izbranega zdravnika. Če je do takšnih primerov prišlo, gre za napako pri informiranju, do česar ne bi smelo prihajati.«Pri enem od zdravstvenih domov, ki ga ne bomo imenovali, smo neuradno izvedeli, da takšnega primera še niso obravnavali, dopuščajo pa možnost, da se takšna napaka pripeti pri pisanju številke med vnašanjem podatkov pri SMS-obveščanju. Ob tem pozivajo prejemnike SMS-sporočil z rezultatom testiranja, če se na sars-cov-2 niso testirali, da jih o tem obvestijo. Če tega ne naredijo, zdravstvena ustanova pač ne more vedeti, da je sporočilo poslala napačni osebi.