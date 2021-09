Vnukinji Jožeta Karlovška ohranjata slovenski ornament

S starši. FOTO: Gregor Katič

Kamničan, velikan slovenske narodopisne kulturne dediščine in neutrudni raziskovalec ter strokovnjak za ornamentiko in slovensko stavbno dediščino, raziskovalec ljudske umetnosti, gradbenik in slikar, je bil tudi velik ljubitelj vsega slovenskega. »Bil je prepričan, da je slovenski ornament močno drevo, ki raste iz globin že tisočletja ter za vsako dobo svoje preteklosti kaže poseben cvet. S svojim delom, v katero je vložil veliko ljubezni in vztrajnosti, je pustil pomembno sled in zaznamoval cele generacije Slovenk in Slovencev,« je ponosna na delo svojega deda vnukinja, ki je poročena s celjskim županomin zdaj živi in dela v Celju.Takšna, zavedna, pa je vsa Karlovškova družina. Njegovi vnukinji Katarina insta obe ljubiteljici lepega, vsaka od njiju pa si na svoj način prizadeva ohranjati identiteto slovenskega naroda. V eni od celjskih galerij sta zato postavili na ogled razstavo z naslovom Lepota po slovensko, na kateri so bili razstavljeni različni izdelki kolekcije Slovenski ornament Jožeta Karlovška in čudovite slike, ki jih je v tehniki akrila naslikala Julija Karlovšek, po izobrazbi diplomirana pravnica, a tudi ljubiteljska slikarka, ki živi in dela v Švici, v slikarstvu pa prek sodobnih prijemov spretno oživlja tudi našo kulturno dediščino. Njena sestra Katarina pa je pred tremi leti zasnovala kolekcijo Slovenski ornament Jože Karlovšek, v kateri je že več kot 60 različnih izdelkov, primernih za poslovna in protokolarna darila ali spominek. Predstavila je tudi novo kolekcijo izdelkov z drugače postavljenimi ornamenti, ki krasijo rokovnike, dnevnike branja, zvezke in pisala. In izdelke, ki so nastali v sodelovanju z idrijsko čipkarsko šolo. »Tako idrijska čipka kot slovenski ornament sta prepoznavna v naši kulturni dediščini, do obeh pa gojimo veliko spoštovanje,« poudarja Katarina Karlovšek, ponosna na mašne plašče, ki jih prav tako krasijo ornamenti iz Karlovškove knjige in so jih izdelali za Marijino svetišče na Brezjah. Dr., muzejska svétnica iz Slovenskega etnografskega muzeja in kustosinja zbirk slovenske ljudske umetnosti, pa je dejala: »Kakor se je Jože Karlovšek navdihoval po predmetih ljudske umetnosti zato, da bi v svojem času ustvaril izdelke v narodnem slogu, tako se njegova vnukinja Katarina navdihuje pri njegovem opusu ornamentike z namenom njenega poustvarjanja v obliki sodobnih uporabnih izdelkov.«