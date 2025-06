Vnovični sijaj slovenskega baroka

V Narodni galeriji je od 10. aprila do 9. novembra 2025 na ogled razstava Barok v Sloveniji. Slikarstvo in kiparstvo, ki je del obsežnega projekta treh državnih muzejev, Narodne galerije, Narodnega muzeja Slovenije in Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ter izobraževalnih in raziskovalnih institucij, Oddelka za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta pri ZRC SAZU.

Po umiritvi verskih bojev in turške nevarnosti se je odprla pot za razcvet dežel na obrobju cesarstva.

Več kot 170 umetnin

»Več kot šest desetletij po zadnji predstavitvi baročne umetnosti v Narodni galeriji ponujamo nov pregled umetnosti tega obdobja, podkrepljen z znanjem več generacij umetnostnih zgodovinarjev,« pravi direktorica Narodne galerije dr. Barbara Jaki. »Razstava se osredotoča na slikarstvo in kiparstvo, junija se ji pridružuje še razstava v Narodnem muzeju Slovenije, ki bo osvetlila arhitekturo, grafiko in uporabno umetnost baročnega obdobja.«

Slikarja Franca Jelovška je upodobil Tomaž Perko.

Iz Beneške republike

Na razstavi, ki zavzema celotno prvo nadstropje Narodnega doma, predstavljajo slikarske in kiparske vrhunce 17. in 18. stoletja, od obdobja rekatolizacije do izzvenevanja baroka. Izbrali so več kot 170 umetnin iz zbirk Narodne galerije in izposojenih iz mnogo cerkvenih prostorov, od drugih muzejskih institucij in zasebnih lastnikov, tako iz Slovenije kot iz Italije, Hrvaške in Avstrije. »Med posameznimi slogovnimi obdobji je prav barok med tistimi, ki so najbolj zaznamovala podobo prostora Slovenije,« so povedali v Narodni galeriji. »To je čas, ko smo po srednjem veku ponovno priča velikemu umetnostnemu zagonu. Po umiritvi verskih bojev in turške nevarnosti se je odprla pot za razcvet dežel na obrobju cesarstva. Tudi v Ljubljani se je začela živahna gradbena dejavnost kot posledica ambicioznega umetnostnega naročništva. Gonilna sila tega kulturnega preporoda so bili plemiški izobraženci, ki so z ambicijo, da bi se približali tako dvoru kot bližnjim in bolj oddaljenim umetnostnim središčem, spodbujali razvoj kulture na vseh področjih.«

Brezmadežno je okoli leta 1738 naslikal Valentin Metzinger (zasebna last).

Predstavljeni so vrhunci cerkvene umetnosti – monumentalne oltarne slike in kiparski kosi, izpostavljajo še vladarsko hišo in njej podložno kranjsko, štajersko in goriško plemstvo. Na ogled so likovna dela, ki so krasila deželne, mestne in zasebne objekte. Obvezni sestavni del baročnih zbirk so bili reprezentativni portreti, tako vladarski kot plemiški, skupaj z galerijami prednikov, žanrskimi deli, tihožitji in krajinami. Posebno mesto je namenjeno umetnosti, naročništvu in zbirateljstvu v istrskih mestih, ki so bila takrat del Beneške republike.

Joannes Almenak, im. Almanach, Deček s puranom (ok. 1680) FOTOGRAFIJE: Arhiv Narodne galerije

»Zdaj je trenutek, ko stanje raziskav dovoljuje pričujočo sintezo in lahko obsežno znanje več generacij umetnostnih zgodovinarjev predstavimo na razstavi in v obsežnem katalogu,« dodajajo v galeriji. »Pred nami je bila težavna naloga izbora umetnin za razstavo izmed bogatega in mikavnega gradiva. Zahtevno nalogo so usmerjali dosegljivost, njihova ohranjenost in prostorske danosti. Združili smo nekaj novih, več manj znanih in veliko že znanih umetnin, ki so zdaj prvič predstavljene skupaj. Poleg razstav v Narodni galeriji in Narodnem muzeju Slovenije se projektu pridružujejo tudi druge institucije, med katerimi lahko posebej omenimo Pokrajinski muzej Brežice. Zahteven in obsežen projekt je povezal vrsto strokovnjakov, naklonjenih zasebnih in institucionalnih lastnikov, partnerjev in pridruženih partnerjev, ki smo jim za sodelovanje globoko hvaležni. Posebej se zahvaljujemo ljubljanski nadškofiji, škofijama v Kopru in Mariboru ter vsem župnijam, župnikom in župljanom, ki so odstopili umetnine za razstavitev. Hvaležni smo mnogo muzejskim ustanovam, ki so prepoznale pomembnost projekta in so iz stalnih zbirk posodile dragocene umetnine. Prav tako gre zahvala zasebnim lastnikom, ki so odstopili umetnine za čas razstave.«

Ob razstavi so pripravili bogat spremljevalni program za vse generacije, od javnih vodstev, risanja pred umetninami, predavanj in baročnih plesov do ustvarjalnih delavnic in vodstev za družine z otroki. Za ogled razstave v lastnem ritmu so za izposojo na voljo avdiovodniki.