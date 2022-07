Vlekli meh in pokazali svoje znanje

Po uspešnem nastopu učencev iz razreda svetovno znanega harmonikarja na diatonično harmoniko prof. Zorana Lupinca v Hruševici so svoj zaključni nastop imeli tudi učenci harmonikarske šole Društva za izobraževanje harmonikarjev v Lokvi.

Prav v kulturnem domu v Lokvi, ki jim ga je domača krajevna skupnost s predsednikom Leonom Banom odstopila za vaje, se je tokrat predstavilo skoraj 20 učencev, ki pridno vadijo in nastopajo na raznih koncertih ter se udeležujejo številnih tekmovanj doma in v tujini.

Že leto dni namreč na Krasu deluje harmonikarska šola pod vodstvom štirih mednarodno priznanih profesorjev glasbe, ki veliko nastopajo, koncertirajo, poučujejo in tekmujejo. To so Zoran Lupinc z diatonično harmoniko, Polona Tominec z gumbno in Stefano Bembi s klavirsko harmoniko ter Maurizio Marchesich z bandoneonom in tangom.

Pokazali so svoje znanje.

Vsi štirje so se predstavili na začetku in koncu programa. Značilnost šole je v tem, da tam poučujejo okrog 30 učencev različnih starosti, ki prihajajo s Krasa, Brkinov in iz zamejskega prostora, različnih harmonik, ki so jim številni obiskovalci tokratnega nastopa lahko prisluhnili in jim namenili obilen aplavz.

Nastopa se je udeležil tudi letošnji absolutni zmagovalec v kategoriji narodno-zabavne glasbe z letošnjega 16. mednarodnega harmonikarskega tekmovanja Pannoniaccordion v Murski Soboti Marko Vatovec iz Brezovice. Sicer pa se lokavska harmonikarska šola DIH lahko pohvali z dvema absolutnima mestoma, enim zlatim ter enim srebrnim mestom na omenjenem tekmovanju v Murski Soboti, medtem ko so pred dnevi na evropskem tekmovanju harmonikarjev v italijanskem mestu Atimis osvojili zlato in srebrno priznanje.

Lupinc, ki je ob letošnjem zaključnem nastopu v Lokvi podelil priznanja učencem in tudi predsedniku lokavske KS Leu Banu, je še dodal, da se trije učenci pripravljajo na izpite v glasbeni šoli. Nastop je popestril njihov hornist Marko Amon s Piazzollovo skladbo Ave Maria z rogom, s klavirjem pa ga je spremljal odlični domači pianist Izak Ban.

V lokavski cerkvi pa se 3. septembra obeta zanimiv glasbeno-literarni večer. Harmonikarski orkester šole DIH bo po krajšem premoru na jesen ponovno začel delovati. Uspešno opravljen nastop, s katerim so mladi in nekoliko manj mladi harmonikarji navdušili zbrano občinstvo, so nadaljevali ob prijetnem druženju na vrtu domače gostilne Muha.