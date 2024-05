Vlagatelji veliko stavijo na največjo platformo Learn-to-Earn

Learn-to-Earn bi bila lahko naslednja kriptozgodba, saj mali vlagatelji veliko stavijo na predprodajo kriptovalute 99Bitcoins. Toda kaj je trg tako navdušilo pri žetonu 99BTC?

99Bitcoins je spletna stran za izobraževanje o bitcoinih, ki bo v tretjem četrtletju leta 2024 pripravljena na velik ponovni zagon ob eksplozivni predprodaji njihovega novega žetona 99BTC in platforme Learn-to-Earn.

Ker je predprodaja dosegla svetlobno hitrost, je 99Bitcoins pretekli konec tedna presegel milijon dolarjev, trenutno je zbranih 1,13 milijona dolarjev in se hitro približuje svojemu prvemu pomembnemu cilju, ki znaša 1,89 milijona dolarjev.

Ker se mali vlagatelji trudijo izvedeti, kaj je vzbudilo zanimanje trga, poročilo razkriva, da 99Bitcoin ponuja visoko stopnjo letnega donosa (APY), načrte za migracijo BRC-20 in popolnoma novo platformo Learn-to-Earn.

Odkrijte 99BTC: izjemno visok letni donos +1140 % in potencial tržne kapitalizacije nad 100 milijonov dolarjev

Ni skrivnost, da se mali vlagatelji vračajo h kriptovalutam v želji po tržno uspešnih donosih, ki bi lahko dodatno napolnili portfelje.

Če želite razumeti, zakaj se je predprodaja žetona 99Bitcoin v nekaj več kot dveh tednih pospešila in dosegla več kot milijon dolarjev, ne iščite drugega kot nori potencial dobička žetona 99BTC.

Za začetek 99Bitcoins ponuja enega najvišjih variabilnih donosov APY v kriptoindustriji – platforma se ponaša s trenutnim +1140-odstotnim APY za zgodnje vlagatelje v predprodajo.

Z naložbo v 99Bitcoins lahko samodejno zastavite kupljene žetone za predprodajo, kar vam omogoča, da izkoristite te izjemno visoke tržne donose, še preden 99BTC pride na borze.

To pa je šele začetek. Poleg parade odmevnih uvrstitev na borze DEX in CEX, ki so napovedane za tretje četrtletje letošnjega leta, pri katerih bo dobiček vključen v začetno ceno uvrstitve, številni analitiki menijo, da bi 99BTC lahko dosegel tržno vrednost 100 milijonov dolarjev.

Čeprav se to na prvi pogled zdi domišljijsko, podrobnejši pogled na vertikalo izobraževalnih kovancev (ki ima v času pisanja tega članka skupno tržno vrednost 390 milijonov dolarjev) razkrije, da je to kar realna možnost.

Tržna kapitalizacija največjega izobraževalnega kovanca OpenCampus (EDU) trenutno znaša 160 milijonov dolarjev, medtem ko je druga največja vrednost izobraževalnega kovanca TokenFi (TOKEN) 106 milijonov dolarjev.

Toda čeprav oba žetona delujeta v izobraževalnem sektorju, kot projekta, usmerjena v ustvarjalce, izkoriščata le en vidik 17,8 milijarde dolarjev vrednega trga digitalnega izobraževanja.

99Bitcoins inovira za učenca, ne za učitelja, in ustvarja eno prvih namenskih platform za učenje za zaslužek za nove uporabnike v kriptografski industriji – navsezadnje bi moralo biti izobraževanje nagrajeno.

Zato je 99Bitcoins pripravljen, da leta 2024 sproži neverjetno rast na področju izobraževanja, pri čemer bi s trenutno tržno vrednostjo predprodaje le 1,1 milijona dolarjev ponovitev uspeha EDU in TOKEN današnjim vlagateljem v predprodajah prinesla več kot 100-kratni dobiček.

Ali je žeton 99BTC najboljša beta igra z bitcoini v letu 2024? Kako bo migracija na BRC-20 pospešila rast cene žetona 99Bitcoin?

Leto 2024 je za bitcoin izjemno pomembno in za zdaj kaže dobro. Januarski odobritvi promptnih skladov ETF za Bitcoin v Združenih državah Amerike je hitro sledila nedavna odobritev sklada ETF za BTC v Hongkongu.

To je sovpadalo z zadnjim dogodkom razpolovitve bitcoinov 20. aprila, ko so se nagrade rudarjev BTC zmanjšale za polovico.

V kombinaciji je to mogoče razumeti kot zmanjšanje ponudbe spričo nezmanjšanega svežega povpraševanja, tj. preprost recept za bikovsko serijo, ki pa je zelo močan.

V središču pričakovanega vzpona bitcoina je boj za Bitcoin beta igre (žetoni, ki bodo po pričakovanjih delovali skupaj z BTC, vendar z nižjimi tržnimi kapicami, kar bo omogočilo večje dobičke).

Že samo z imenom ima žeton 99BTC kilometrino na bitcoinskem bikovskem trgu zaradi meme vrednosti; to pa še dodatno povečujejo nastajajoči načrti za migracijo na BRC-20 v tretjem četrtletju.

Standard žetona BRC-20 je izbruhnil v začetku tega leta v obsežni zgodbi Bitcoin beta, ki je spremljala odobritev bitcoin ETF-jev.

Z imenom, kot je 99Bitcoins, in možnostjo, da se razporedi kot žeton BRC-20 z najvišjim letnim donosom (APY), je vlaganje v predprodajo 99Bitcoins na podcenjeni stopnji 1,1 milijona dolarjev brezpogojno.

99Bitcoins bo na krovu nove generacije uporabnikov kriptovalut: zakaj je nova platforma Learn-to-Earn tako vznemirljiva?

Če menite, da ste za 99Bitcoins že slišali, ste.

To spletno mesto, ki je ikona zgodnjih dni bitcoininga, od leta 2013 gosti na milijone uporabnikov in je nedvomno že odigralo formativno vlogo na kriptovalutnih poteh več sto tisoč vlagateljev.

99Bitcoins se nikoli ni bal inovacij, od svetovno znanih Bitcoinovih nekrologov do svoje nekoč industrijsko opredeljene Bitcoinove pipe, in nova platforma Learn-to-Earn ni nobena izjema.

Analitiki, ki se zgledujejo po nedavno zagnani bazni verigi Coinbase (BASE), napovedujejo, da bi lahko izobraževalna platforma do leta 2024 doživela nenasitno rast.

Razlog za to je preprost: podobno kot Coinbase za trgovanje je 99Bitcoins že prvo pristanišče za milijone novih uporabnikov kriptovalut.

Medtem ko bo BASE omogočil, da bo Coinbase prek svoje vodilne tržne borze CEX zajel velik del svežega maloprodajnega kapitala, se žetonu 99BTC obeta, da postane priljubljen, ko se bodo novi uporabniki začeli množično učiti in bodo služili z 99Bitcoins.

Torej, s 1140-odstotnim APY-vložkom ob potencialni 100-kratni rasti na vertikali BRC-20 te viralne predprodaje kriptožetonov v prihodnjem letu ne smete zamuditi.

Naročnik oglasne vsebine je Clickout Media Ltd