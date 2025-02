Vlado vabijo na Povšetovo

Vnebovpijoče težke razmere v slovenskih zaporih, na katere pristojni opozarjajo že leta in leta, se samo še slabšajo. Če so s plačno reformo dobili pravosodni policisti in drugi zaposleni v zavodih za prestajanje kazni vsaj kanček zadoščenja, pa so vse bolj prenatrpani zapori in pomanjkanje kadra, seveda tudi plače še niso takšne, kakršne bi si želeli, sodu izbilo dno. Zato so imeli včeraj zaposleni pred zapori po državi enourni opozorilni protest. Zaposleni v zaporih od ministrice za pravosodje Andreje Katič in vlade zahtevajo takojšnjo obravnavo in sprejetje kolektivne pogodbe za izvrševanj...