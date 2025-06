Vlado Novak bo Kralj ulice

Na Studencu se po uspešnih koncertih Siddharte, skladb iz muzikalov Naše pesmi, naše sanje in skupine Flirrt nadaljuje 25. kulturni poletni festival. To soboto se bo ob 21. uri na odru poletnega gledališča predstavil igralec Vlado Novak, ki bo uprizoril monokomedijo Kralj ulice. Besedilo je napisal Rok Vilčnik, režiral pa Matjaž Latin. »Vlado Novak, eden od kraljev slovenskega gledališča, nas v vlogi kralja ulice popelje v pisan svet uličnega življenja, polnega duhovitih odtenkov in ganljivih posebnosti,« pravijo v Kulturnem društvu Miran Jarc Škocjan, ki organizira omenjeni festival.

»Spremljamo vsakdan naivnega mariborskega posebneža Jožeka, ki živi v kartonu pred trgovino Mercator. Ob tem pa še izvemo, kako lahko bister in marljiv človek zaradi dobitka na lotu postane klošar. Njegov edini zaklad je dobro srce, kajti najiskrenejše človekovo dostojanstvo se skriva v dobroti; ko daš tudi, ko nimaš. Jožek ni kralj ulice, on je njen zvesti varuh in srčni pobratim. To je izpoved pokončnega klošarja, ki vas bo od srca nasmejala in do srca zamislila.«