Vlado Miheljak: Okrog nacionalke bi bilo treba izkopati sanitarni jarek

Medtem ko gledalci osupli opazujejo masaker nacionalne radiotelevizije, se moramo vprašati ne le, kako smo prišli do točke preloma, temveč predvsem, kako sanirati škodo in preprečiti, da bi Slovenija postala država, v kateri najvišjo ceno razkritih političnih goljufij plačujejo novinarji. O tem smo se pogovarjali s prof. dr. Vladom Miheljakom, visokošolskim učiteljem, profesorjem socialne psihologije na ljubljanski fakulteti za družbene vede in filozofski fakulteti, publicistom, novinarjem, kolumnistom Mladine in analitikom političnih procesov.

Preberite intervju na onaplus.si.