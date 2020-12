Vladna pravila, ki veljajo za konec in začetek leta

Vlada je prejšnji teden sprejela odlok, ki določa tudi to, kaj vse je dovoljeno na zadnji starega in prvi dan novega leta. Če ne želite plačati kazni, boste morali upoštevati naslednja pravila, ki pa vsaj za nekaj ur dovoljujejo prehode občin in regij, ter druženje ljudi zunaj istega gospodinjstva. Enaka uredba je veljala že za božične praznike.



Dovoljeno je prehajanje med občinami in regijami zaradi obiska v obdobju od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure. Začasno je dovoljeno druženje do šest oseb iz največ dveh gospodinjstev na zasebnih površinah, v to število pa se ne štejejo osebe, mlajše od 15 let.



Vse druge omejitve in prepovedi iz odloka ostanejo v veljavi (prepovedane prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke, prepoved zbiranja, t. i. epidemiološka ura med 21. in 6. uro). Odlok je začel veljati 24. decembra 2020 in velja do vključno 4. januarja 2021. Pirotehničnih sredstev ne bo več moč kupiti Prepoved prodaje pirotehničnih izdelkov velja še naprej. Še naprej velja, da mora biti pri ponujanju storitev in blaga v zaprtih prostorih 30 kvadratnih metrov na posamezno stranko ali pa ena stranka na ves prostor, če je prostor manjši od 30 kvadratnih metrov. Prav tako se morajo upoštevati vsa druga higienska priporočila ministrstva za zdravje in NIJZ.