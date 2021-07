Vlada bo odločala o novih ukrepih za omejevanje širjenja novega koronavirusa

Po podatkih NIJZ je s prvim odmerkom cepljenih dobrih 834.000 ljudi, z vsemi potrebnimi pa nekaj več kot 717.000 ljudi. Precepljenega je tako 34 odstotkov prebivalstva.



»Vsak dan, ki mine, je izgubljen, in ga ne moremo nadomestiti,« je glede cepljenja v Odmevih Televizije Slovenija dejala Logarjeva. Po njenih besedah večina strokovnjakov po svetu za ustavitev širjenja koronavirusne različice delta svetuje, naj bo precepljenost bližje 80 kot 60 odstotkom.

Vlada bo na današnji seji znova pretresala protikoronske ukrepe in morebitne spremembe nekaterih odlokov, povezanih z epidemijo. Svetovalna skupina vladi med drugim predlaga nošenje mask v zaprtih prostorih, kjer ni izpolnjen pogoj PCT, ter odpravo karantene za cepljene in prebolevnike po vrnitvi iz rdečih in temno rdečih držav.V ponedeljek so sicer začele veljati nekatere sprostitve protikoronskih omejitev, že takoj ob uveljavitvi sproščanja pa so se oglasili tudi v strokovni skupini. Vladi predlagajo, da osebam, ki so cepljene ali so prebolele covid 19, po vrnitvi iz držav, ki so na rdečem ali temnordečem seznamu, ne bi bilo treba v karanteno. Še naprej pa bi ta ukrep veljal za tiste, ki novega koronavirusa niso preboleli ali niso cepljeni, je za STA povedala vodja svetovalne skupine za covid 19V svetovalni skupini predlagajo tudi nošenje mask v zaprtih prostorih, kjer ni izpolnjen pogoj PCT, kot tudi, naj zaposleni v gostinstvu nosijo maske, če nimajo digitalnega covidnega potrdila. Poleg tega predlagajo, da se ohrani razdalja med mizami, in sicer tri metre med mizami oz. 1,5 metra med stoli sosednjih miz.Logarjeva je še dejala, da razmišljajo tudi o spremembah omejitev prehajanja iz zelenih držav v zeleno, da bi tudi tukaj veljal PCT-pogoj, ki ga sedaj ni, a da sedaj to še ne bo prišlo v poštev.Predsednik vladeje na sredinem srečanju z župani predstavnike lokalne skupnosti pozval, da pomagajo pri še boljši organizaciji cepljenja ter s tem k povečanemu odzivu občanov na pozive k cepljenju. Zdravstveni ministerpa je opozoril, da so razmere resne, saj število okuženih znova narašča.Sicer pa bo vlada obravnavala tudi tekoče zadeve, med drugim je ministrica za izobraževanje, znanost in športv sredo napovedala, da bo vlada na seji obravnavala predlog, da bi še letos zagotovili podporo vsem občinskim projektom investicij v šole, ki so izpolnjevali pogoje zadnjega razpisa, a niso bili izbrani. Podobno velja za investicije v športno infrastrukturo.