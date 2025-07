Oni bi omejeno osebno uporabo konoplje, Janša pa: »Problem pa je pivo na gasilski veselici« (VIDEO)

Poslanci koalicijskih Svobode in Levice so pripravili predlog zakona o konoplji, ki bo urejal omejeno osebno uporabo. Predlog zakona med drugim dovoljuje polnoletnim prebivalcem, da doma gojijo do štiri rastline konoplje, preprodaja pa ostaja strogo sankcionirana.

Po predlogu zakona bi polnoletnim prebivalcem omogočili, da na naslovu stalnega ali začasnega prebivališča gojijo do štiri rastline konoplje. Število rastlin, ki jih lahko več posameznikov goji v gospodinjstvu oz. stanovanjski enoti, pa bi omejili na šest. Posameznik bi lahko imel na javnih površinah do sedem gramov sušenega socvetja rastline konoplje, doma pa 150 gramov oziroma do 300 gramov v gospodinjstvu, je v današnji izjavi za medije ob predstavitvi zakonskega predloga dejala poslanka Svobode Sara Žibrat.

Uvajajo lestvico tolerance THC pri vožnji v cestnem prometu

S predlogom zakona uvajajo tudi lestvico tolerance THC pri vožnji v cestnem prometu, ki je podobna lestvici pri vožnji pod vplivom alkohola, je dodala Žibrat. V predlogu zakona mejo tolerance postavljajo pri treh nanogramih THC na miligram krvi. Če voznik ne bo kazal psihomotoričnih motenj, ne bo kaznovan, če pa bo kazal rahle motnje, bo prejel kazen 300 evrov in štiri kazenske točke. Za od tri do pet nanogramov THC v krvi voznika predlog zakona določa kazen v višini 600 evrov in osem kazenskih točk, nad pet nanogramov THC pa 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

SD podpisov ni prispevala, Janša omenjal pivo na veselicah

Podpisov k predlogu zakona o konoplji niso prispevali v koalicijski SD, je pa svoj komentar podal šef opozicije Janez Janša. Bil je jedrnat: »Problem pa je pivo na gasilski veselici«. S tem je spomnil na burne polemike pred časom o predlogu sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ko so v SDS želeli omogočiti prodajo alkohola na prireditvah in dogodkih v šolskih prostorih v času, ko tam ni pouka in obšolskih dejavnosti.