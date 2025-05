Šef Nata in Trump bosta zadovoljna, Golobova vlada že letos za obrambo namenja dva odstotka BDP

Vlada bo že letos za obrambno in varnostno politiko namenila dva odstotka BDP, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Izdatke bodo do leta 2030 postopoma povečevali, in sicer do tri odstotke BDP. Nova obrambna in varnostna politika, s katero je premier Robert Golob že seznanil koalicijo, predvideva varnost tako za vojaške kot civilne vidike.

Šef Nata in Trump bosta zadovoljna Slovenija je leta 2024 obrambnim izdatkom namenila okoli 1,35 odstotka BDP oziroma 904,7 milijona evrov. Dlje se sicer vrstijo pozivi, naj članice Nata za obrambo namenijo več denarja. Tako je generalni sekretar Nata Mark Rutte je na začetku leta ocenil, da bodo članice za obrambo verjetno morale namenjati več kot tri odstotke BDP letno. To je dejal v luči pozivov predsednika ZDA Donalda Trumpa k večji porabi za obrambo.

Nova obrambna in varnostna politika za večjo odpornost Slovenije vključuje cilje zmogljivosti Slovenske vojske in načrt povečanja obrambnih izdatkov do leta 2040, krepitev domačega znanja, razvoj proizvodnje in obrambne industrije in novo strategijo slovenske obrambne industrije, infrastrukturo za dvojno rabo, vojaške zdravstvene zmogljivosti za potrebe javnega zdravstva in civilnega prebivalstva ter raziskave, razvoj in inovacije, vesolje, nove tehnologije in kibernetsko varnost.

Prvi odziv Levice Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je ob današnji napovedi višanja obrambnih izdatkov poudaril, da ne bodo »dali niti centa več za čistokrvno orožje, ampak se bo varnost razumela bistveno širše«. Dodal je, da govorijo tudi o infrastrukturnih projektih in zdravstveni oskrbi, zato je zanje dokument sprejemljiv. »Vsakršno dodatno oboroževanje po naši oceni ta trenutek ne bo pripeljalo do večje stabilnosti v svetu ali pa v Evropi,« je danes povedal Vatovec. Po njegovih besedah je premier v današnji predstavitvi poudaril, da ne bo prišlo do rebalansa proračuna, ampak da bo Slovenijo ta dva odstotka dosegla z vlaganji po obstoječih proračunih »v stvari, ki bodo predvsem koristne za ljudi«.

Hitrejša in bolj ambiciozna časovnica doseganja obrambnih izdatkov predvideva doseganje dveh odstotkov BDP v letu 2025 in postopoma do leta 2030 naraščanje v smeri treh odstotkov BDP, nato pa vztrajanje na tej višini do konca dolgoročnega razvojnega obdobja. Tako bi ta odstotek leta 2026 povišali na 2,2 odstotka, v 2027. na 2,4 odstotka, v 2028. na 2,6 odstotka, v letu 2029 pa na 2,8 odstotka.

Novo obrambno in varnostno politiko za večjo odpornost Slovenije bodo predstavili danes ob 14. uri.

Sodelovali bodo predsednik vlade Robert Golob, minister za finance Klemen Boštjančič, minister za obrambo Borut Sajovic, ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek, ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel in minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič.