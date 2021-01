Nov vladni ukrep glede smučišč, šole ostajajo zaprte (VIDEO)

Pričakovana odločitev o šolah: ostajajo zaprte do 18. januarja

Notranji minister Aleš Hojs. FOTO: Posnetek zaslona/STA

Nepričakovano: prepoved uporabe žičnic

Bris iz grla, ne nosu

Po seji vlade so pred javnost stopili minister za notranje zadeve, minister za infrastrukturoin vladni govorec za covid 19Vlada se je celovito seznanila z epidemiološko sliko in poglobljeno preučila vse možnosti glede pouka za prvo triado v šolah. Sprejela je odločitev o podaljšanju večine odlokov, tudi odloka o šolanju na daljavo do 18. januarja, je povedal Kacin. Odprtje vrtcev in šol za prvo triado je prioriteta vlade, ki bo pripravila predlog morebitnega modela vračanja v šole in ga ponudila v razpravo ravnateljem in ravnateljicam.Da se šole verjetno še ne bodo odpirale, je bilo slutiti že po sredinem posvetu predsednika vlade in ministrice za izobraževanje s šolniki , poudarili takokot direktor NIJZepidemiološka slika v državi ni najboljša, tudipa se zavzema za varno odprtje šol, ki bo trajno, da se ne bodo ponovno zapirale že čez teden ali dva.​Preberite tudi:Hojs je pojasnil, da še naprej velja omejitev gibanja, le 9. točka ne velja več, saj je božično-novoletnih praznikov konec. Za prehajanje med občinami je dovolj izpolnjena in podpisana izjava. Materialno in kazensko je odgovoren vsak, ki jo izpolni in podpiše.Sprememba pri prehajanju zunanje meje je v smislu dokazovanja, da oseba ni okužena. Odlok velja od sobote naprej. Po novem je mejne prehode mogoče prehajati z obema testoma, PCR kot hitrim antigenskim testom. V primeru slednjega še vedno velja, da mora biti narejen v članicah EU oz. schengenskega območja. PCR testi so lahko opravljeni tudi v tretjih državah (npr. v BiH ali Srbiji). S to spremembo se ukinja izvajanje hitrih antigenskih testov na petih točkah, ki so bile določene, Slovenija ne bo več opravljala. Če ne boste imeli negativnega testa, je druga možnost karantena. To je moč prekiniti po petih dneh z negativnim testom.Javni potniški promet ostaja odprt, uporaba žičniških naprav pa je od petka prepovedana, je sporočil Vrtovec. Morebitne poškodbe na smučiščih bi pomenile še dodaten pritisk na bolnišnice, ki bodo po napovedih v naslednjih dneh ponovno morale sprejemati več covid 19 pacientov. Izjema pri uporabi žičniških naprav so profesionalni športniki (smučarji), o čemer bodo obvestili Smučarsko zvezo Slovenije., s to omejitvijo, da se bris jemlje iz grla in ne nosu, je Kacin pojasnil. Zdravstveni domovi in drugi izvajalci hitrih testov uporabljajo teste, ki so bili kupljeni konec lanskega leta, njihov kupec je bilo ministrstvo za zdravje. Ti kompleti so bili enaki, če pa kak zdravstven dom uporablja kakšne druge teste, v tem trenutku ne vem, je dodal Kacin.