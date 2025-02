Vlada zaposlenih, ki so tik pred upokojitvijo, ne bi več pošiljala na zavod

Vlada pripravlja pokojninsko reformo, ki bi v naš sistem upokojevanja postopoma v sedmih letih prinesla novosti, trenutno pa največ prahu dviguje predlog, ki predvideva ukinitev možnosti predčasnega odhoda na zavod za zaposlovanje in nato v pokoj.

Proti ukinitvi te možnosti so tako zaposleni kot delodajalci, slednjim to namreč omogoča mehko zmanjševanje števila zaposlenih, zaposlenim pa relativno udobno čakanje na upokojitev, še posebej če se z delodajalcem ob tem dogovorijo za višje odpravnine in druge ugodnosti. Na zavodu namreč tisti, ki se tik pred upokojitvijo za največ 25 mesecev vpišejo med brezposelne, prejemajo nadomestilo, ki znaša tudi do 892 evrov.

Na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve opažajo, da se je skupno število brezposelnih, starih 55 let ali več, ki prejemajo nadomestilo za brezposelnost na zavodu čakajo na upokojitev, v zadnjih petih letih zmanjšalo, zato se jim ukinitev omenjene možnosti zdi smiselna.

Nasprotno pravijo na Gospodarski zbornici Slovenije, kjer so za Delo pojasnili, da delodajalci možnost pošiljanja zaposlenih na zavod običajno uporabijo v dogovoru z zaposlenimi in jim pri tem zagotovijo tudi višjo odpravnino, kot bi jo prejeli sicer.