Vlada zaostrila odlok, alkohola ne bodo smeli prodajati

V okviru ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je vlada danes podaljšala odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji.



Vse nenujne trgovine razen redkih izjem bodo v skladu z današnjo odločitvijo vlade ostale zaprte še najmanj sedem dni. Ob tem je vlada odlok o prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom spremenila tako, da na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalen stik s potrošniki in je v času med 6. in 21. uro dovoljen osebni prevzem blaga ali hrane, ne bo dovoljen prevzem alkohola in alkoholnih pijač.



Uživanje hrane in pijače na javnih površinah bo še naprej prepovedano. Spremembe odloka bodo začele veljati v ponedeljek, 7. decembra.